Roseto Valfortore e i Borghi più Belli d'Italia a Bologna

Da Bologna, per la fiera FICO Eataly World (nota anche come FICO, acronimo di Fabbrica Italiana Contadina), continua il lavoro di rappresentanza e pubblicità del comune di Roseto Valfortore attraverso il consiliere al turismo Stefano Rossi e il presidente della Proloco Roseto Valfortore Luciano Di Franco

La FICO è un parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia, uno dei più grandi al mondo nel suo genere, situata negli ex spazi del Centro agroalimentare di Bologna.

Durante la tre giorni che li ha visti impegnati da venerdì 22 novembre a domenica 24 novembre, non è mancata occasione per stringere nuove amicizie, fare conoscenza e scambiare idee e opinioni con le altre realtà presenti all'evento tra cui il presidente de I Borghi Più Belli D'Italia Fiorello Primi, il presidente dei Borghi più belli di Puglia, i comuni della #Puglia Pietra Montecorvino, Vico del Gargano, Bovino, Cisternino, Presicce Maruggio e Raggiolo (Arezzo).

L'avventura di Bologna dunque finisce qui, con importanti novità anche in chiave turistica, ma Roseto non da l'impressione di volersi fermare, infatti i nostri viaggiatori, zaino in spalla, sono già pronti a ripartire, direzione #Roma, obiettivo il corso di formazione per la cooperativa di comunità e presentazione del progetto, considerando che è stato uno dei 25 progetti scelti in tutta Italia su tanti presentati. Roseto work in progress Stay tunend