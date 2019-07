"Roseto.... ieri e oggi": un tuffo nella tradizione, tra enogastronomia e rappresentazioni di vecchi mestieri

"Roseto... Irei e oggi" è il titolo dell'evento in programma mercoledì 31 luglio. A partire dalle ore 21.30 Roseto rivivrà il borgo attraverso percorsi enogastronomici e rappresentazioni di vecchi mestieri nel centro storico.



Non mancherà la musica con le esibizione della Cover band di Mia Martini (in piazza Bartolomeo) e dei The Super Band in Largo Mercato.