Da Manfredonia a Tirana, Rosa Fariello al concorso ‘The Miss Globe’: la bellezza sipontina a caccia dell’ambita fascia

E’ in programma dal 9 al 23 ottobre ‘The Miss Globe’, concorso di bellezza mondiale in programma quest’anno a Tirana, in Albania. Al concorso ci sarà anche una rappresentante della Capitanata, Rosa Fariello.

Nata 23 anni fa a Manfredonia, la Fariello è riuscita a ottenere il pass per Tirana aggiudicandosi a Taranto la fascia di Miss Motors Cinema, durante il concorso ‘Miss Motors’, evento organizzato da Bruno Dalto che associa il tema della bellezza a quello della sicurezza stradale.

Un successo che consentirà alla giovane sipontina di rappresentare, non solo la provincia di Foggia, ma l’Italia intera al concorso mondiale. “Ringrazio il patron del concorso Miss Motors e la topazio Eventi, che hanno individuato in me le qualità per competere a livello mondiale. Porto con me la semplicità, l’amore per Manfredonia e le tradizioni italiane”, ha dichiarato.