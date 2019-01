Ron a San Severo per ricordare il grande Dalla: al 'Verdi' in scena "Lucio! a teatro"

Sarà un omaggio al grande e compianto Lucio Dalla lo spettacolo che andrà in scena sabato 26 gennaio al Teatro comunale “Verdi” di San Severo. Sul palco salirà Ron con “Lucio! a teatro”: il cantautore di Dorno. Un appuntamento degli Amici della Musica, in collaborazione con amministrazione comunale e Regione Puglia.

Biglietti in vendita il 16 e 17 gennaio presso l’associazione “Valorizziamo San Severo” (di fianco alla chiesa dei Celestini), dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle 18.30 alle 19.30, o il 26 gennaio direttamente, presso il botteghino del Teatro, ore 11.00-12.30 e ore 18.30-20.00. Poltrona platea euro 45, posto in palchi centrali euro 35, posto in palchi laterali euro 25, IV ordine euro 15.

Porta ore 20.00, sipario ore 20.30. Per info e prenotazioni chiamare al numero 3486628775