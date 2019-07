Ron alle Tremiti: gran concerto per festeggiare i 30 anni dell'Area Marina Protetta

Per festeggiare i trent’anni dell’Area Marina Protetta (1989-2019), domenica 14 luglio 2019, nella piazza Sandro Pertini a San Domino, a partire dalle ore 21.00, grande concerto di Ron.

Il cantautore, amico e collega di Lucio Dalla, con il linguaggio universale della musica e del canto, proprio nel luogo dove ha condiviso con lui importanti e significativi momenti di vita, intratterrà turisti e residenti.

Ron, Dalla e le Tremiti, da più di trent’anni, testimoni e artefici di un rapporto intenso e passionale. Il compianto Lucio, tra una vacanza ed il lavoro nella sala d’incisione allestita nella sua casa affacciata su Cala Matano, ha scritto proprio a San Domino, alcune delle più belle canzoni.

Il concerto-evento, di elevato spessore artistico, ripercorrerà le canzoni più amate di Dalla, in una versione rivisitata e riarrangiata con nuove sonorità, più vicine allo stile di Ron.

Previsti contributi video e fotografici, aneddoti e storie inconsuete legate alla vita del cantautore.

"Non potevamo scegliere diversamente - commenta il sindaco Antonio Fentini - il nome di Ron è da sempre legato alla nostra terra, che ha sempre amato e che ha promosso in tutto il mondo. Anche noi siamo legati alla sua musica ed al suo stile, nel ricordo sempre vivo dell’altro grande amico delle Tremiti, l’indimenticato Lucio.

Voglio sperare - ha concluso Fentini - che tutti contribuiscano a proteggere e preservare il nostro incomparabile patrimonio floro-faunistico, obiettivo principale e motivo d’orgoglio, e che ci sia la massima attenzione per gli importanti progetti che coinvolgeranno le Isole Tremiti nei prossimi anni. Buon anniversario a tutti".