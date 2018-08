Da Roma a New York...e poi a Candela

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Tappa anche a Candela per lo spettacolo “Roma - New York a/r”, che ripercorre la storia della canzone italiana d’autore, dagli interpreti degli anni Sessanta fino ai giorni nostri e gli standard americani più conosciuti ed amati. Tutto ciò lunedì 13 agosto, in Piazza Plebiscio, per la XVI edizione del Festival dei Monti Dauni, con il crooner pugliese Beppe Delre, cantante di grande esperienza e maestria e Luciana Negroponte, bianca dalla voce black, che si destreggeranno tra duetti e un repertorio misto di evergreen della musica pop americana, come Natural Woman di Aretha Franklin o Hallelujah di Leonard Cohen e brani italiani, come Estate, E se domani, Io che amo solo te.

Sul palco, la Daunia Small Band: Francesco Magistro alla chitarra, Luciano Pannese al basso, Giuseppe Sereno alla batteria e Gaetano Pistillo al pianoforte. Si tratta di un viaggio musicale tra l'Italia e gli Stati Uniti con brani rivisitati attraverso generi musicali differenti, dal jazz al pop, dalla bossa al rock, per un ascolto in cui note e parole agiscono in simbiosi. Luciana Negroponte, voce solista dell’Orchestra Città di Andria a soli 14 anni, ha cantato come solista dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari per ben 12 produzioni, tra musica italiana e gospel music. Ha all’attivo concerti jazz e R&B con diverse formazioni. Molto interessante il progetto duo voce e violoncello con suo marito, il Maestro Mario Petrosillo, già primo violoncello dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, lead vocal dei Jubilee Gospel Singers, primo coro gospel pugliese e uno dei primi tre in Italia. Cantante, compositore e didatta, Delre si è diplomato in Canto, Musica Vocale da Camera ed in Musica Jazz presso il Conservatorio di Musica "N. Rota" di Monopoli e in Musica Jazz presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Presso lo stesso Conservatorio ha svolto attività didattica come docente di Canto pop all’interno del dipartimento di Musica Jazz e volge un‘intensa attività concertistica in Italia e all'estero (Ungheria, Belgio, Olanda, Stati Uniti, etc.), riscuotendo larghi consensi di critica e di pubblico. L'evento è promosso da Regione Puglia – Patto per la Puglia - FSC 2014-2020, attraverso la Rete DAMA, in collaborazione con il Comune di Candela. Ingresso libero, inizio ore 21.30.