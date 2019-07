Il piazzale del porto ospita i 'The swing brothers': Caputo e Baccini live a Rodi Garganico

In occasione della seconda giornata di festeggiamenti in onore di San Rocco a Rodi Garganico, domenica 25 agosto è in programma il concerto dei 'The Swing Brothers', ovvero Sergio Caputo e Francesco Baccini. Un sodalizio nato due anni fa e che ha prodotto l'album 'Chewing gum blues'.

Il concerto avrà luogo nel piazzale del porto a partire dalle ore 22. Al termine della serata, spettacolo pirotecnico sul mare.