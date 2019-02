Le sculture vegetali di Rocco Lamargese convincono ancora: è bronzo ai 'Campionati della Cucina Italiana' di Rimini

Rocco Lamargese non si smentisce e anche quest'anno, per il terzo successivo, porta con sé la città di Peschici sul podio dei Campionati della Cucina Italiana, svoltisi a Rimini, dal 16 al 19 febbraio.

Lamargese, Food and beverage manager, Maitre Effettivo AMIRA, Sommelier Professionista AIS ed esperto di intaglio di vegetali con tecnica thailandese, ha partecipato alla competizione in due distinte categorie artistiche - Culinary Art.

Per la prima, "D2 opere pronte", ha presentato una zucca spledidamente intagliata e un drago giapponese dal nome 'Estetismo Orientale', mentre per la seconda, "D1 live", in 3 ore circa, ha realizzato la scultura vegetale dal nome 'Incanto', utilizzando come base ancora una volta una zucca. Al termine della competizione, il giovane peschiciano porta a casa due medaglie di bronzo nelle rispettive categorie.

"Per la realizzazione delle opere - spiega Lamargese a FoggiaToday - ho utilizzato la 'tecnica thailandese', che prevede la scultura di vegetali e frutta mediante uno 'stiletto' dalla forma particolare e dalla lama flessibile. Per l'occasione, avevo preparato un'altra opera, che però non ho potuto presentare perchè è marcita durante il viaggio. Questo disguido ha compromesso la medaglia d'argento nella categoria opere pronte, ma non si può fare nulla quando le cose non dipendono da te".