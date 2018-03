A Manfredonia 'Robot story', un viaggio in 7 tappe nel fantastico mondo della robotica educativa

Orto Urbano, il makerspace e fablab di Manfredonia, organizza un ciclo di workshop dedicati alla robotica educativa; i partecipanti impareranno a costruire e programmare robot utilizzando il kit Lego Mindstorms EV3 con motori, ingranaggi, sensori, controller.

Ragazzi (dai 7 anni in su) e adulti potranno vivere un'esperienza di apprendimento unica nel suo genere; divertendosi acquisiranno i concetti base di elettronica, informatica e ingegneria meccanica, soprattutto svilupperanno la capacità di risolvere un problema pianificando una strategia.

Ad accompagnare i partecipanti nel viaggio digitale sarà Giuliano Maglieri, ingegnere e maker.

I corsi si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00, si comincia il 17 marzo per finire il 19 maggio. Agevolazioni per chi aderisce a tutti i workshop.

Per informazioni su costi e prenotazioni, telefonare allo 0884535319, scrivere a info@ortourbano.net.