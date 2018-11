Roberto Ritondale inaugura la stagione autunnale di incontri organizzata da Mondadori

Sarà Roberto Ritondale con il suo romanzo "Sotto un Cielo di Carta" (Leone Editore) il primo autore ad aprire la stagione autunnale degli incontri con gli scrittori organizzata da Mondadori Bookstore di via Oberdan a Foggia.



L'evento, promosso in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Foscolo - Gabelli e moderato dalla giornalista Germana Gea Zappatore, si terrà venerdì 9 Novembre alle ore 18.00 presso la sede dell'Istituto Comprensivo in via Carlo Baffi 2/4.



Roberto Ritondale è un redattore dell’Ansa, è nato a Pagani (Salerno) il 9 ottobre 1965 ma vive a Milano. Ha collaborato alla stesura di sceneggiature per il programma radiofonico La storia in giallo, in onda su Radio- Rai3 nel 2004 e 2005. È autore di romanzi e racconti per importanti case editrici. Con Leone Editore ha pubblicato Sotto un cielo di carta (2015) e Il sole tra le mani (2017).