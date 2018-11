'Buonanotte a te': Roberto Emanuelli e il suo ultimo romanzo alla Cremeria Letteraria

Giovedì 22 novembre alle 20,30 torna a Lucera Roberto Emanuelli ospite di Cremeria Letteraria Presidio del Libro per presentare il suo ultimo libro “Buonanotte a te” (Rizzoli), unica tappa in provincia di Foggia.

Roberto Emanuelli è nato a Roma, dove vive e lavora. Per Rizzoli ha pubblicato Davanti agli occhi e E allora baciami, che è diventato uno dei casi di maggior successo del 2017, in corso di pubblicazione in Spagna e America Latina.

“Buonanotte a te” è la storia di due coppie, due mondi apparentemente lontani che si sfiorano come universi paralleli. Capita a tutti di guardare le stelle, prima di addormentarsi, e desiderare che ci regalino qualcosa di buono. Capita a tutti, alla fine di una giornata storta, di sperare che quella dopo sia migliore. Capita a tutti di credere nel destino. Ma il destino, a volte, è solo una scusa. Il destino esiste se noi ne siamo padroni: lui ti passa accanto, sta a te decidere se coglierlo al volo o lasciarlo andare. È quello che succede ai protagonisti di questa storia. Due coppie, due mondi apparentemente lontanissimi che si sfiorano come universi paralleli, con un unico vero punto di contatto: l’amore. Sally è giovanissima, esplosiva e passionale, cerca la sua strada e vive sempre alla massima intensità. Quando canta, la sua voce è pura magia; quando ama, dà tutta se stessa, anche se sa che chi mette il cuore nelle mani di qualcun altro spesso rischia di farsi male. Simone, invece, ha trentacinque anni e si è già perso. Dell’amore sembra essersi dimenticato, perché ha fatto altre scelte: lavoro, soldi, successo, un futuro già scritto in cui adesso fa fatica a riconoscere i suoi sogni. Eppure basta così poco per essere felici: sono i piccoli gesti quelli che ti cambiano la vita. Ed è grazie a un piccolo, grande gesto che i destini di Sally e Simone si incroceranno in un modo magico e inaspettato. Perché l’amore non è quello che poteva essere e non è stato, ma quello che sarà.

Conversa con l’autore: Annaclaudia Bonghi

Info e prenotazioni: 3273509326 - 3470850970