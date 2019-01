Violenze domestiche e sulle donne: se ne parla a Foggia con Roberta Bruzzone

Si terrà domani 17 gennaio, dalle ore 19.30, presso l’auditorium dell’ordine dei Medici di Foggia in Via Acquaviva, l’incontro promosso dal Lions Club Foggia Host e patrocinato dall’Ordine degli Avvocati e dei Medici dal titolo “Delitti in famiglia: profili investigativi, criminologici e vittimologici”, al quale prenderà parte la nota criminologa Roberta Bruzzone.

La Bruzzone, divenuta nota per il suo coinvolgimento nelle indagini sul delitto di Avetrana, quando le fu affidato il ruolo di consulente della difesa di Michele Misseri, affronterà il tema della violenza domestica e di genere, con riferimento anche ai numerosi casi affrontati nel corso della sua attività professionale o di opinionista.

Il Lions Club Foggia Host, a pochi mesi dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donna, ha inteso organizzare tale incontro, come prosecuzione del progetto Vìola Day lanciato dall’Ordine dei Medici: “Il nostro sodalizio, da sempre impegnato nel campo della solidarietà e del sociale, ha inteso invitare la Dott.ssa Bruzzone per discutere e approfondire gli aspetti criminologici degli atti di violenza domestica e femminicidio, sul presupposto che fenomeni come questi, ormai dilaganti e che costituiscono una piaga sociale, vadano combattuti principalmente con un percorso di prevenzione culturale”, dichiara il Presidente del Club Giuseppe Vinelli.

L’incontro, che si svolgerà a partire dalle 19.30, è aperto al pubblico.