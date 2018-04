Ritanna Armeni protagonista nel secondo appuntamento de 'I fiori blu'

Un grande ritorno a Foggia, all’interno della rassegna letteraria “I Fiori Blu” ospitati per una nuova edizione negli ambienti della Tenuta Fujanera. Il secondo incontro della kermesse ideata e organizzata da Alessandra Benvenuto in collaborazione con la libreria Ubik , previsto per venerdì 6 aprile (ore 19:45) avrà infatti come protagonista Ritanna Armeni con il suo ultimo: “Una donna può tutto” (ed. Ponte alle Grazie).

Dopo il successo della serata inaugurale della kermesse che ha avuto come protagonisti l’editore Alessandro Laterza e Sandra Petrignani con il suo libro sulla Ginzburg, sotto i riflettori saranno le “donne che hanno sconfitto il nazismo e che hanno vinto la seconda guerra mondiale”. Così le ha definite Aldo Cazzullo.

E infatti le chiamavano “Streghe della notte”: un gruppo di ragazze sovietiche nel 1941 riescono a conquistare un ruolo di primo piano nella battaglia contro il Terzo Reich. Rifiutando ogni presenza maschile, su fragili ma duttili biplani, mostrano l’audacia e il coraggio di una guerra che può avere anche il volto delle donne. Ritanna Armeni ha incontrato e conosciuto Irina Rakobolskaja, la vicecomandante del 588° reggimento. Sarà lei a descrivere freddo e paura, coraggio e amore, dietro i 23mila voli e le 1100 notti di combattimento, il patriottismo, ma anche l’ironia, la rabbia insieme alla saggezza e l’amicizia, contro l’oblio in cui i loro compagni uomini – ancor prima dei tedeschi - avrebbero voluto confinarle.

A dialogare con l’autrice, Micky de Finis e Alessandra Benvenuto, accompagnati dalle letture di Germana Zappatore.

Il pubblico di lettori sarà accolto nella ‘Sala della Pietra’ (locali ristrutturati delle cantine di fine Ottocento) offrendo la possibilità di un aperitivo, a conclusione della conversazione tra i protagonisti della serata. Già masseria didattica, la Tenuta con ‘I Fiori Blu’ apre le porte alla cultura, tenendo a battesimo un incontro conviviale con autori e autrici del migliore panorama letterario e giornalistico italiano, per la prima volta in provincia di Foggia, sulla scia di altre realtà pugliesi come quelle nate con l’Associazione dei Presidi del libro.

Ritanna Armeni è giornalista e scrittrice. E’ stata caporedattrice di “Noi donne”, ha lavorato a Rinascita, Il Manifesto, L’Unità, Liberazione. Portavoce di Fausto Bertinotti, è stata per tre anni conduttrice di “Otto e mezzo” insieme a Giuliano Ferrara. Ha pubblicato “Di questo amore non si deve sapere” vincitore del Premio Comisso.

Micky de Finis

giornalista di lungo corso, ha diretto e scritto per numerose testate, anche televisive. Da due anni dirige, a Foggia, il centro studi di Confindustria

Alessandra Benvenuto

Ha collaborato con Il Fatto Quotidiano, con le redazioni baresi de La Repubblica, L’Unità e del Corriere della Sera. Ha condotto rubriche di approfondimento per emittenti televisive locali (‘Diciamocilaverità’ e ‘L’Altra Campana’). E’ curatrice del volume “Luigi Sbano e il sogno di ricostruzione” (Fondazione MUF) e coautrice di “Effetto Puglia”, prima guida cineturistica italiana, per gli editori Laterza.

*L’ingresso è libero. E sarà possibile acquistare libro durante la serata. Per chi fosse interessato è previsto un costo promozionale per libro con aperitivo. Per info e prenotazioni aperitivo: 3401844418 Giusy Albano.