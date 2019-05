Risate all'ombra della Cattedrale...con Stanlio e Ollio

Nell'ambito delle iniziative per festeggiare i Mille anni dalla fondazione della storica cittadina medievale di Troia (1019-2019), un evento che porterà un uragano di risate tra i colli della Daunia: ad un mese esatto dall'uscita in sala del biopic Stanlio & Ollio, sarà presentata una selezione di comiche sonore di Stan Laurel e Oliver Hardy realizzate tra il 1930 e il 1935 periodo fra i più felici e prolifici della carriera del duo comico più celebre della storia del cinema.

Si comincia alle ore 16:00 con la proiezione dei film antologici "Stanlio e Ollio alla riscossa" e "Stanlio e Ollio ereditieri", presentati in versione restaurata e digitalizzata a partire dai positivi originali in pellicola 35 mm, con l'impareggiabile doppiaggio di Alberto Sordi e Mauro Zambuto e di Carlo Croccolo e Fiorenzo Fiorentini. Per l'occasione presso il Teatro saranno esposti i manifesti cinematografici originali d'epoca, disegnati dal grande cartellonista Longi, gentilmente forniti dal collezionista ed esperto di cinema comico Simone Santilli.

A seguire (ore 19:00) presentazione del volume "Una risata lunga 90 anni", di Enzo Pio Pignatiello (Edizioni Ponte Sisto - Roma 2018).

Interverrà Ignazio Gori, scrittore e sceneggiatore.

Sarà presente l'autore