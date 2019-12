Rinviato al 2020 Startup Weekend Foggia. La 4^ edizione dell’evento si terrà il 17/18/19 gennaio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Startup Weekend Foggia - previsto per il 20/21/22 dicembre 2019 presso la Cittadella dell’Economia di Foggia (in Camera di Commercio) - è rinviato, per motivi logistici, al 17/18/19 gennaio 2020. La 4^ edizione dell’evento - organizzato da Foggia Startup e Camera di Commercio Foggia, con il supporto di P.I.D. (Punto Impresa Digitale) – ruoterà sul tema SoundsFood. Tutti coloro che hanno per la testa un’idea legata al mondo della tecnologia e del food e che vorrebbero lanciarla, possono partecipare e mettersi in gioco. L’evento, infatti, permette di trasformare un’idea in start up in una full immersion di 54 ore. Dal 17 al 19 gennaio in Camera di Commercio si lavorerà in team, ispirati e guidati da founder di startup di successo, coach e speaker del mondo Startup e FoodTech. A fine maratona le idee saranno valutate da una giuria che decreterà i vincitori. Sviluppatori, appassionati di start-up, esperti di marketing e business, designer e creativi affrettatevi, acquistate il ticket ➡ http://bit.ly/soundsfood e preparatevi a sfornare la migliore ricetta imprenditoriale di sempre! Per info: foggiafood@startupweekend.org