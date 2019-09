Rievocazioni storiche e il ritorno dei Cavalieri Teutonici: Torre Alemanna 'racconta' la sua storia

Una suggestiva rievocazione storica per raccontare un episodio che ha segnato il nostro territorio e l’origine del Complesso Monumentale di Torre Alemanna, sito a Borgo Libertà, a pochi chilometri da Cerignola.

Il 14 e 15 settembre sarà possibile rivivere il momento dell’istituzione della Commenda autonoma di Corneto (Torre Alemanna) avvenuta in seguito alla donazione delle terre da parte dell’imperatore Federico II all’Ordine religioso militare dei Cavalieri Teutonici. Nel corso della due giorni, all’interno del complesso monumentale e sul piazzale esterno, cuore della borgata, i visitatori vivranno un’esperienza immersiva nel Medioevo, rivivendo quel periodo storico anche grazie ai costumi, i figuranti, le musiche, i cavalli, il cibo e l’atmosfera riprodotta.

Sarà come effettuare un viaggio indietro nel tempo, anche grazie allo spirito evocativo del luogo e al racconto animato dell’episodio che ricorda la presenza dei Cavalieri Teutonici nel territorio della Capitanata. La rievocazione storica rientra nel progetto “Ritorno alla Torre - la commenda teutonica di Torre Alemanna”, promosso dalla società cooperativa Frequenze e finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma 2018 in Materia di Cultura e Spettacolo. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’associazione storico-culturale “Imperiales Friderici II” del coordinamento “Mille&Duecento” e beneficia del sostegno del Comune di Cerignola.

Nella location di Torre Alemanna, dunque, nelle giornate del 14 e 15 settembre si vivrà la cerimonia di insediamento dei Cavalieri Teutonici che saranno accolti dalla comunità festante di Corneto. Nel corso della rievocazione sarà possibile assistere alle esibizioni di danze e musiche medievali, visitare il Mercato e il Collegio di arti e mestieri, assistere alle dimostrazioni di scherma ed ai lanci di tiro con l’arco, assaporare pietanze medievali. Nel corso della manifestazione si svolgeranno anche delle visite guidate alla Torre che costituisce, con il Palazzo dell'Abate ed i corpi perimetrali un tempo destinati a residenza e stalle, il nucleo centrale dell'intero complesso. Ed è qui che è sorto il Museo di Torre Alemanna, un polo culturale capace di rievocare storia e leggende e di diffondere la conoscenza del territorio. Previsti anche dei momenti laboratoriali didattici e di lettura a cura di Utopikamente Aps e l’Albero dei Fichi destinati a famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni, e sempre i più piccoli potranno vivere la cerimonia di addobbamento a cavaliere dell’Impero con rilascio di diplomino.

Tutte le attività sono ad ingresso libero ad eccezione del percorso gastronomico medievale “Sapori del 1200” (ticket 12 euro che prevede antipasto, primo, secondo, dolce/frutta, bevanda) ed il laboratorio didattico (ticket 3 euro) per i quali si paga un biglietto.