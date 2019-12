Ecco il videoclip di "Richiamami domani", l'ultimo singolo dei Musicomio

Ad una settimana dall'uscita del brano “Richiamami Domani” dei Musicomio, che sta già spopolando su Spotify, è on line il videoclip sul canale ufficiale YouTube dei tre ragazzi.

Checco, Miriana e Mario Pio, continuano a lavorare in grande avvalendosi, come sempre, di collaborazioni importanti: nel video appena uscito hanno infatti partecipato il DJ e ballerino brasiliano Tita Cirne e la modella influencer

Federica 'Didi’ Pacela che dopo il programma Ex on The Beach con Elettra Lamborghini sceglie il video dei ragazzi foggiani.

La regia è firmata dalla bella e brava Dalilù, conosciutissima nel mondo video per aver già lavorato con Fedez, Fabio Rovazzi, Giorgia e tanti altri.

Un video che rispecchia l'anima del brano, dal ritmo incalzante e vivace, tendente al funky con contaminazioni elettroniche, ma soprattutto il senso del testo in cui si possono leggere le difficoltà, le paure che l'amore porta con sé, l'orgoglio, ma anche la forza di ricominciare e allo stesso tempo di lasciar perdere. E anche il video, come le migliori storie d'amore, riserva un finale a sorpresa.

Nella clip sono ovviamente presenti i Musicomio.

Il trio foggiano ha abituato il pubblico a numeri davvero interessanti e il nuovo brano promette di non essere da meno: le visualizzazioni sulle varie piattaforme sono infatti già decollate in poche ore puntando a spopolare sul web così come accaduto in precedenza, uno su tutti "Il giro del mondo", sigla del popolarissimo programma di Pio e Amedeo "Emigratis", rimasto per quattro settimane nella Top 50 Italy di Spotify.