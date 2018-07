I Ricchi e Poveri ospiti al Festival di San Pio di Stornarella

Saranno i Ricchi e Poveri gli ospiti della quarta edizione del Festival di San Pio a Stornarella, che si esibiranno domenica 23 settembre 2018.

I Ricchi e Poveri sono un gruppo musicale italiano nato a Genova nel 1967, attualmente formato da Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Sono tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti, più di venti milioni nel mondo. Negli anni settanta e ottanta alcuni dei loro singoli raggiungono la vetta delle classifiche italiane e internazionali.

Partecipano a dodici edizioni del Festival di Sanremo, arrivando due volte al secondo posto e vincendo nel 1985 con “Se m’innamoro”. Tra i brani di maggior successo: “Che sarà”, “Mamma Maria”, “Sarà perché ti amo”, “Voulez vous danser” e “La prima cosa bella”. Alcune canzoni tra le quali “Come Vorrei”, “Piccolo Amore” e “Coriandoli su di noi” sono diventate le sigle di popolari trasmissioni televisive.



50 anni di… Ricchi e Poveri. S’intitola così lo spettacolo che i Ricchi e Poveri presenteranno a Stornarella, uno show per ripercorrere mezzo secolo di successi della e che soprattutto negli anni Ottanta è diventata un simbolo della musica leggera italiana nel mondo. Di successo in successo una serata in compagnia delle bella musica che sicuramente ci coinvolgerà tutti.