Riapre “La Casa dei ragazzi e della musica” con il Laboratorio di creazione musicale al Teatro “Dalla”

A novembre riapre “La Casa dei Ragazzi e della Musica” al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia con il Laboratorio di creazione musicale, che darà ai partecipanti la possibilità di entrare a far parte della Piccola Orchestra dei Felici Pochi.

A novembre, infatti, il singolare ensemble musicale guidato dal M° Fabio Trimigno, e nato dal progetto musicale permanente della compagnia Bottega degli Apocrifi, aprirà le porte a nuovi partecipanti. La Piccola Orchestra dei Felici Pochi (il cui nome è un omaggio al testo “Il mondo salvato dai ragazzini” di Elsa Morante), composta oggi da circa 25 giovani musicisti di età compresa tra i 6 e i 20 anni, è il frutto di un nuovo modo di pensare alla musica e alla didattica musicale, basata sulla condivisione di intuizioni e creazioni. Il laboratorio prenderà il via il 7 novembre e terminerà il 5 gennaio 2020, con un concerto teatrale che vedrà i Felici Pochi suonare assieme a musicisti professionisti. Il percorso prevede elementi di armonia e composizione, lezioni di ascolto e analisi, lettura e riscrittura di frammenti di opere musicali, creazione musicale estemporanea, incontri con i musicisti professionisti.

Senza limiti di età, senza vincoli rispetto al livello di preparazione, col desiderio e l’urgenza di mescolare risorse ed energie, generando un nuovo modo di “essere insieme”. Il calendario degli incontri in programma è il seguente: 7, 13, 20 e 23 novembre; 3, 11, 18, 21, 30 dicembre; 3, 4 e 5 gennaio. “La Casa dei Ragazzi e della Musica” è organizzata da Bottega degli Apocrifi all’interno del progetto Teatri del Gargano, sostenuto dalla Regione Puglia tramite l’Avviso a presentare Iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche – FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per la Puglia. Grazie a questo finanziamento il costo di partecipazione al laboratorio è di soli € 30,00. Info e Iscrizioni: Bottega degli Apocrifi, Teatro Comunale “Lucio Dalla” (via della Croce), Manfredonia, tel. 0884.532829 – 335.244843 #OrchestradeiFeliciPochi #Laboratori #BottegadegliApocrifi https://www.bottegadegliapocrifi.it/

