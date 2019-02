Rhinoceros livello 1, corso di modellazione 3d a Manfredonia

A Manfredonia, Orto Urbano Makerspace propone un corso per apprendere le basi della modellazione 3D con RHINOCEROS Livello 1.

Ma cos’è la modellazione 3D?

La modellazione 3D è una tecnica utilizzata per creare una rappresentazione tridimensionale di qualsiasi superficie o oggetto, con un grado di complessità prima inimmaginabile, da utilizzare per una miriade di applicazioni: film, illustrazioni, videogiochi, architettura, ingegneria, design industriale e della moda, scultura, gioielleria, medicina.

Il corso è dunque rivolto a tutti coloro i quali svolgono un lavoro creativo ed intendono potenziare gli strumenti a disposizione: architetti, designer, ingegneri, modellisti, grafici, operatori CAD/CAM, operatori di fabbricazione digitale (stampanti 3D e laser-cut), scultori, appassionati.

Il corso Rhinoceros di livello 1 non richiede conoscenze specifiche, tranne avere già una buona confidenza con il computer; può aiutare la conoscenza di software di grafica 2d come Adobe Photoshop e Illustrator, Autocad.

Il corso si divide in 3 lezioni di 8 ore ciascuna che si terranno di sabato nella sede di Orto Urbano il 16 e 23 febbraio ed il 2 marzo, dalle ore 10,00 alle ore 19,00.

I partecipanti impareranno ad elaborare digitalmente oggetti, a generare, importare, modificare ed esportare file 3D pensati proprio per la fabbricazione digitale.

Il costo del corso è di € 220,00 + IVA.

Docente del corso è un formatore autorizzato Rhinoceros che al termine rilascerà certificazione ai partecipanti.



Per iscrizioni e ulteriori informazioni contattare lo 0884535319 o scrivere a info@ortourbano.net