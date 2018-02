‘Revutanne ‘ndo terette’: al Teatro Regio lo show di Giovanni Mancini

Si riapre l’esilarante (a tratti nostalgico) e sempre speciale “tiretto della memoria” di Giovanni Mancini: l’attore foggiano tornerà sul palcoscenico sabato 24 e domenica 25 febbraio al Teatro Regio di Capitanata (a Foggia, in via Guglielmi, 8 – c/o Chiesa Madonna del Rosario) con un nuovo “one man show”, che stavolta ha voluto intitolare Revutanne ’ndo terette.

Un viaggio nella memoria quello di Giovanni Mancini: l’attore – da sempre colonna portante della Compagnia Enarché e del Teatro Regio di Capitanata – porterà sul palcoscenico un pezzo della sua storia personale, inframmezzata da episodi allegri e volte comici e, perché no?, talvolta anche malinconici. Non c’è una trama precisa dello spettacolo – è lo stesso Mancini a dirlo –: “Andrò a braccio come sono solito fare quando vado a rivoltare il mio cassetto dei ricordi, racconta l’attore. La serata di sabato 24 avrà però un gusto diverso, senz’altro speciale per me: in sala saranno presenti tanti vecchi compagni di scuola, giacché proprio sabato 24, a cinquant’anni dal nostro diploma all’Istituto Industriale Altamura, abbiamo deciso di fare una rimpatriata. In mattinata andremo a visitare la nostra “vecchia” scuola e per qualcuno sarà la prima volta dopo mezzo secolo e naturalmente ci ritroveremo tutti insieme a pranzo. Concluderemo la serata in bellezza e in allegria a teatro, quando tante delle mie battute e dei miei ricordi andranno a pescare negli anni spensierati della scuola: un esempio per tutti, la “mitica” e indimenticabile gita scolastica (con un viaggio in treno) dell’ultimo anno a Milano e in Svizzera, quando noi studenti (rigorosamente solo maschi) provavamo a fare i latin lover... ”

Lo show di Giovanni Mancini, inserito nell’ambito della 17a stagione teatrale dell’Associazione Enarché, vedrà, nelle vesti di cantante, la partecipazione straordinaria di Roberta Mancini.

17a Stagione Teatrale 2017/18

Revutanne ’ndo terette

One man show di e con Giovanni Mancini

Sabato 24 e domenica 25 febbraio 2018

Foggia, Teatro Regio di Capitanata – via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario)

Porta: ore 20.30, sipario ore 21.00