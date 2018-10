Replay club, riapre i battenti il locale più amato dalla gente adulta di Foggia

Sabato 20 ottobre non prendere appuntamenti, riapre i battenti per la stagione invernale il club più amato dalla gente adulta di Foggia e non solo , Replay club. Reunion seconda edizione è il nome della serata inaugurale; serata accompagnata da un grandissimo buffet omaggiato dallo sponsor glamour e deliziata dalla famosissima band “mamma litaliani” che ci farà percorrere un viaggio entusiasmante nella storia della musica italiana del ‘900 fino ai giorni nostri, un fil rouge che ripercorre i tormentoni e le hits di sempre. Dopo la band e il gran buffet ci saranno i dj Danilo Rossetti, Floyd-G e la voce di Peppe Esposto per farci divertire a suon di musica disco.