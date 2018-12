A Orsara di Puglia un seminario sulle istitutzioni totali con Renato Curcio

Renato Curcio sarà a Orsara di Puglia sabato 15 dicembre 2018. Su invito dell’ISSUP, la Scuola Internazionale di Studi per la Pace Universale di Orsara, e col patrocinio dell’Amministrazione comunale, terrà dalle 17.30 un seminario nella Sala Polivalente del Centro Anziani con una “Analisi sociale sulle condizioni di vita in alcune istituzioni italiane”, approfondendo con dati e riflessioni la situazione vissuta all’interno delle carceri, gli orfanotrofi, le cliniche per gli anziani. Renato Curcio ha fondato la cooperativa editoriale e sociale “Sensibili alle foglie”, che si occupa di tematiche legate alla disabilità, all’immigrazione, con studi sulle nuove forme di controllo sociale e sulle “istituzioni totali” come le carceri.

IL LEGAME CON ORSARA. Il paese natale di Jolanda Curcio, madre di Renato Curcio, è Orsara di Puglia. Nel paese del Foggiano, sulle colline daune poste al confine con l’Irpinia, ci sono ancora diverse persone con legami di parentela alla famiglia del fondatore di “Sensibili alle foglie”. Il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce, consegnerà a Renato Curcio una pergamena dell’Associazione Partigiani d’Italia che ricorda il sacrificio di Armando Curcio, giovane partigiano morto in guerra, zio di Renato. Armando Curcio, nato a Orsara, militò nelle fila della “Divisione Garibaldi” e morì a 21 anni. Morì sul Montoso, a Bagnolo Piemonte, lottando per la libertà.

IL LABORATORIO E LA RICERCA. “Sensibili alle foglie”, cooperativa di produzione e lavoro, è anzitutto un modo di porre e di porsi domande sui vissuti delle esperienze estreme, sui dispositivi totalizzanti che sono all’opera nei gruppi, nelle associazioni e nelle istituzioni, sulle risposte di adattamento e sulle risorse creative delle persone che le attraversano. Le condizioni nelle carceri, la situazione dei bambini negli orfanotrofi, il disagio e l’adattamento delle persone con disturbi psichici alle strutture di cura sono questioni poste ai margini del dibattito pubblico, ma riguardano migliaia di donne e di uomini, di bambini e famiglie. L’arte, il lavoro all’interno delle istituzioni totali, la formazione e il teatro sono strumenti che permettono percorsi di reinserimento utili a combattere il malessere delle persone, a restituirle alla vita. Di questo si occupano decine di associazioni e cooperative sociali. Un impegno che genera speranza, restituisce fiducia e autostima alle persone, sostiene gli sforzi delle famiglie che riaccolgono i propri cari.