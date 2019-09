Alla Sala Farina “Relazioni pericolose”, lo spettacolo del progetto “Svoltare” sul tema della violenza sulle donne

Nell’ambito del progetto SVOLTARE, l’Associazione Impegno Donna capofila del progetto organizza lo Spettacolo “Relazioni Pericolose” presso la Sala Farina in via Campanile 10 a Foggia ore 19.00. Il progetto, vincitore del Bando Iniziativa Donne 2017 di Fondazione con il Sud, ha l’obiettivo di favorire l’emersione del fenomeno della violenza e la tutela delle vittime, anche potenziali, nonché l’autonomia e l’autodeterminazione delle vittime di violenza, affermando nel contempo un modello di intervento che unisce gli sforzi di tutti gli attori sociali nel segno della collaborazione e del coinvolgimento proattivo.

Lo spettacolo è l’esito della formazione delle Operatrici del CAV Impegno donna, delle sentinelle del territorio e di alcune donne vittime di violenza con la formatrice attrice Barbara Mamone esperta di Teatro dell’Oppresso.

Modificare le relazioni di potere nelle nostre società, risolvere i conflitti all’interno di un gruppo, trasformare le storie personali in strumenti di giustizia sociale. Sono queste le finalità del Teatro dell’Oppresso, una metodologia educativa ed uno strumento di trasformazione sociale, utilizzato in tutto il mondo in molteplici ambiti.

Quante volte avremmo voluto intervenire in merito ad una situazione conflittuale? Il TdO dà la parola al pubblico, il quale viene invitato sul palco a mettere in atto la proposta di cambiamento. Tale azione da la possibilità di sperimentare e mettere in moto un circolo virtuoso in cui chiunque può indossare i panni del/della performer sul palco.

Relazioni pericolose racconta tre storie di violenza da tre angolazioni diverse, la coppia, la famiglia, i passanti. Partecipare allo spettacolo di Teatro Forum è formativo, intenso ed emozionante.