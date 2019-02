Con un concerto dedicato a Chopin parte la rassegna 'Regio in musica' dell'associazione Jaco

Sarà la musica – diversamente declinata - la protagonista delle prossime serate della 18a stagione teatrale Enarché: venerdì 22 febbraio al Teatro Regio di Capitanata - in via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario) prenderà il via la rassegna musicale Regio in musica – la musica che unisce, a cura dell’associazione A.P.S. Jaco, che presenterà al pubblico “Fryderyk Chopin – un viaggio narrato tra le sublimi note”, che vedrà al piano Antonio Nardella, con una introduzione di Giuseppe Spera.

Una rassegna nuova di zecca – Regio in musica – prenderà il via venerdì 22 febbraio: un ciclo di 4 appuntamenti musicali a cura dell’Associazione JACO. Fryderyk Chopin – un viaggio narrato tra le sublimi note, questo il titolo della serata che vedrà al pianoforte il M° Antonio Nardella – che da tempo esegue concerti monografici sui grandi della musica quali Chopin, Beethoven, Mozart e Schubert - che eseguirà brani del repertorio del grande musicista polacco Chopin, fra i massimi esponenti del Romanticismo musicale del XIX secolo, autore di moltissimi celebri componimenti (chi non conosce il meraviglioso Notturno al Chiaro di Luna?).

La rassegna è, come detto prima, organizzata e curata dall’Associazione di Promozione Sociale “Jaco”, che opera a Foggia prendendo a modello il cosiddetto Sistema Musica messo a punto in Venezuela dal musicista José Abreu e fatto conoscere in Italia dal grande Claudio Abbado. Musica come linguaggio universale dunque, capace di abbattere gli ostacoli – sociali e culturali in primis. Obiettivi dell’associazione Jaco fondata da Giuseppe Chiappinelli. Un’associazione che nel 2015 ha avviato il Progetto pilota nazionale La Pietra Scartata. Obiettivi sono: prevenire la dispersione scolastica e i comportamenti a rischio, integrare positivamente nel gruppo i bambini in situazione di disagio, recuperare e potenziare le competenze degli alunni, sviluppare attitudini e abilità, anche in presenza di diversa abilità, e favorire le capacità di socializzazione e cooperazione. Ancora, una finalità dell’associazione è stata la formazione della prima Orchestra Sociale gratuita e stabile della città di Foggia, composta da ragazzi a svantaggio sociale provenienti da centri socio-educativi e di accoglienza del capoluogo. Un obiettivo raggiunto, quest’ultimo, con la creazione, nel 2017, dellaSkart Dinamic Orchestra (di scena al Teatro Regio il 15/3).

La rassegna Regio in Musica va dunque nella direzione, sempre perseguita dall’Associazione Enarché presieduta da Carlo Bonfitto, di presentare al pubblico un’offerta teatrale versatile, con la convinzione che il teatro è luogo di divertimento, riflessione, accoglienza e, naturalmente, inclusione sociale.

A presentare l’associazione JACO e le sue attività saranno i musicisti Giuseppe Chiappinelli e Giuseppe Spera, insieme ad Angela Della Penna, che illustreranno al pubblico le finalità dell’associazione e il ciclo di 4 concerti che fanno parte della rassegna in programma al Teatro Regio di Capitanata (gli altri appuntamenti sono previsti il 15/3, 12/4 e 17/5).