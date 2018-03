A Foggia il BodyAttack 100

Foggia scelta per rappresentare il lancio di BodyAttack 100 attività LesMills Reebok.Il Cittanuova The Fitness Stadium scelto per rappresentarlo.

I fan di BodyAttack di tutto il mondo si riuniranno per prendere parte ad un’experience di fitness mondiale, BODYATTACK 100. Celebriamo i 25 anni (la edizione #100) del programma LES MILLS!



Non sai ancora che cos'è il Body Attack?



E' il più potente allenamento cardiovascolare al mondo che ti permette in poche settimane di diminiuire la massa grassa grazie all'alto consumo di calorie, di tonificare e modellare il corpo incrementando la forza di addome, glutei, fianchi e gambe e migliorare la salute di cuore e polmoni.







BODY ATTACK è caratterizzato da movimenti derivanti da allenamenti sportivi, combinati con brani musicali al passo con i tempi e con esercizi che stimolano ogni singolo muscolo del tuo corpo.



Per BODYATTACK 100 faremo una festa che sia all’altezza del programma: un corso atletico e sportivo, uno spirito di squadra incredibile che fa vibrare migliaia di persone nel mondo. Vogliamo riunire quante più persone possibili nei club di fitness attraverso questo corso divertente e carico di energia, per aiutarli ad essere più in forma che mai.