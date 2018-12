La stagione degli Amici della Musica si chiude con l’omaggio a Puccini

Un recital lirico dedicato alle arie più belle di Giacomo Puccini concluderà la 49.ma stagione concertistica degli Amici della Musica, presieduta da Gabriella Orlando. Domenica 16 dicembre, alle ore 19.45 (porta ore 19.15) presso l’Auditorium della Chiesa Sacra Famiglia, il soprano Maria Tomassi, una voce lirica tra le più importanti del panorama italiano, accompagnata al pianoforte dal maestro Luigi Stillo porterà in scena le eroine del melodramma pucciniano: Tosca, Mimì, Butterfly, Suor Angelica, Manon Lescaut.

Un programma intenso e ghiotto per gli appassionati che sarà arricchito dalla voce recitante di Luigi Minischetti impegnato in un testo originale di Gabriella Orlando. «Si chiude cosi un altro anno intenso fatto di musica, di cultura, di grandi emozioni» dichiara Gabriella Orlando, presidente dell’Associazione. «Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno accompagnato in questa 49esima stagione: in primis il pubblico di San Severo e delle zone limitrofe che ci ha seguito nei vari spettacoli e che ha risposto in massa a tutti gli eventi dandoci la forza per continuare a fare questo lavoro con l’impegno e la determinazione necessarie, ai nostri partner per il contributo importante che ognuno di loro ha saputo offrire per la buona riuscita della rassegna musicale, allo staff degli Amici della Musica per l’impegno e la passione».

L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance - Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni, FSC 2014-2020, Piiil Cultura Puglia e con l’Unione Europea.

Maria Tomassi, allieva del grande soprano Renata Scotto, è vincitrice di numerosi concorsi Internazionali tra i quali il “Concorso Internazionale Luciano Neroni”, “Capri Opera Competition”, “Ibla Grand Price”, “Concorso Umberto Giordano”, “Altamura Caruso International Voice Competition”, “Concorso Internazionale Marcella Pobbe”, e il prestigioso “Concorso Internazionale Toti dal Monte”. Ha cantato nei più importanti Teatri italiani e all’estero riscuotendo lusinghieri apprezzamenti del pubblico e della critica per la intensità del timbro ed il raffinato colore della voce.

Luigi Stillo, diplomato con lode in pianoforte e clavicembalo, si è perfezionato con illustri maestri tra i quali: Demus, Ciccolini, Di Cesare, Bacchelli, De Rosa, Perticaroli presso l`Hochschule Mozarteum" di Salisburgo. Si è esibito per le più prestigiose associazioni concertistiche italiane ed all’estero. Contemporaneamente alla carriera concertistica ha conseguito gli attestati di specializzazione professionale di Maestro Collaboratore e Sostituto presso il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto lavorandovi inoltre all'allestimento di alcune Stagioni Liriche. Pianista assistente del celebre tenore Carlo Bergonzi presso l’Accademia Verdiana di Busseto, è docente titolare di Pianoforte presso il Conservatorio di Musica “Giacomantonio” di Cosenza.

