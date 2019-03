Raw & Wild Rockfest: la grande musica alla Casa del Ciliegio

Il Raw & wild rockfest, festival di musica Rock e Metal, ideato ed organizzato da Rawandwild Webzine, ed arrivato ormai alla nona edizione, vantando nella sua storia vari ospiti di livello, cambia formula e, in collaborazione con Projectarea Metalzone (e con l'amichevole partecipazione della Bomtrack Promotion), diventa itinerante! Sul palco per voi, nella speciale tappa del 1° Maggio alla Masseria Didattica Casa del Ciliegio (Km 46.500 s.s. 272 - Monte Sant'Angelo - FG): - Rocky Horror F. S. - Cordamara (Alternative Rock da Manfredonia - FG) - Sonic Crush (Hard Rock da Manfredonia - FG) - Asphodelia (Dark Symphonic Metal da Foggia) - Ed Stone, the unknown artist (Grunge da Foggia) - Age Of Time (Hard Rock da Foggia) - Screaming Flowers (Post Grunge da Foggia) - Step Forward Jerk (Crust da Foggia) - The Unusual Pizza (Stoner da Foggia) - I TIRO (Rock da Troia - FG) - Bispensiero (Alternative Rock da Biccari - FG).

A seguire dj set / live set a cura di Kurt Johan Area pic nic con possibilità di portare cibo e bevande, con tanto di “fornacella”, da casa! Apertura cancelli ore 11.00 / Start ore 12.00 / Ingresso 7€ (i bambini entrano gratis!) :: Prevendite disponibili presso Caffetteria Serendipity_Etico e Tipico (c.so Manfredi, 199 - Manfredonia - FG) :: https://www.facebook.com/events/2305366869742858/?ti=icl

