‘Il grande Gatsby’ inaugura la rassegna ‘Tè d’autore’

Quando ad un buon libro, si associano tè pregiati in foglia con una storia da raccontare, nasce "Tè d'autore", rassegna di tè letterari curati e organizzati dall'associazione "Racconti di tè".

"Tè d'autore" è una forma innovativa di tè letterari, nuova tipologia di intrattenimento culturale per vivere un'esperienza sensoriale ed artistica.

Provenienti dal "giardino del tè", area del lontano oriente e culla della millenaria bevanda, alcuni tè raffinati e selezionati, saranno abbinati per caratteristiche, gusto e colore ad alcuni classici della letteratura: il cinese Jin Jun Mei, con caratteristiche decise e generose accompagnerà il sogno de "Il grande Gatsby"; il Grand Keemun, lasciando quel retrogusto un po' amaro, evocherà lo sguardo de "Il ritratto di Dorian Gray"; il Bai Lin, rosso dello Yunnan, tè corposo e vellutato dal colore ambrato in cui fa capolino un aroma di pepe nero, sussurrerà il segreto di "Madame Bovary"; infine, un Oolong, tè blu dai complessi bouquet aromatici variabili nel tempo, rappresenta in modo eccellente "Resurrezione" di Tolstoj.



Sabato 10 febbraio 2018 alle ore 17:00, presso i Vivai Garden Ricciotti, si terrà l'evento di apertura della rassegna letteraria con "Il grande Gatsby" di Francis Scott Fitzgerald, presentato da Rosanna Spezzati, docente di storia e letteratura, volto noto nell'ambito della cultura foggiana. Sarà affiancata dal poliedrico attore della "Piccola Compagnia Impertinente" Antonio Diurno, che interpreterà brani scelti dal romanzo.