Il Quartetto d’archi ‘Maffei’ apre la rassegna ‘In Concerto’

“Ascoltare un concerto dal vivo, assaporare le migliaia di sfumature interpretative, stabilire un contatto con l'esecutore, il quale crea, in un certo qual modo, un filo diretto con il pubblico, è una esperienza meravigliosa e magica.”

E' con queste parole che la direzione artistica, curata dal maestro Luciano Pompilio, vi dà il benvenuto alla Rassegna musicale Internazionale In Concerto, giunta quest'anno alla XV edizione.

Domenica 20 maggio 2018 dal suggestivo Auditorium Chiesa della Maddalena riparte il consueto appuntamento musicale che ospiterà artisti e musicisti di fama internazionale.

Una manifestazione culturale di assoluto valore e prestigio che anche quest'anno proporrà un vasto e raffinato programma artistico.

A dare il via all'evento sarà il Quartetto D'Archi “Maffei” nella composizione di Marco Fasoli e Filippo Neri (violino), Giancarlo Bussola (viola), Paola Gentilin (violoncello).

Al termine della serata, e così per altri nove appuntamenti in programma, la direzione artistica per omaggiare il traguardo delle quindici edizioni, offrirà al pubblico presente la degustazione di prodotti tipici preparati dall'Hotel Corona in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale del Gargano.

Un evento, quello della rassegna In Concerto, che anno dopo anno mira alla valorizzazione del territorio attraverso la collaborazione con alcune delle più importanti e significative realtà locali, ma soprattutto mantiene come obiettivo principale la diffusione della cultura attraverso la musica.

Anche questa edizione vuole essere un invito non solo per coloro i quali attendono impazienti quest'imperdibile appuntamento musicale, ma soprattutto per quanti si accostano per la prima volta alla magia della musica dal vivo e in particolare della musica da camera.

Vi aspettiamo pertanto numerosi, domenica 20 maggio presso l'Auditorium Chiesa della Maddalena, augurandovi sin da ora Buon Ascolto e Buona Musica!

Ingresso ore 20:00, inizio spettacolo ore 20:30.

Contributivo Associativo per singolo concerto: 7 euro.

Tesseramento intera rassegna Concertistica: 50 euro.

Prevendite presso:

Direzione Amministrativa Casa Sollievo della Sofferenza

Edicola Corso Umberto I

Info: rassegnainconcerto@duocaputopompilio.com