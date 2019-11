Il duo Allegrini-Costantino protagonista nel penultimo appuntamento di "In concerto"

La Rassegna Musicale internazionale "IN CONCERTO" iniziata nel mese di Maggio, a San Giovanni Rotondo, con ingresso alle ore 20,00 ed inizio alle 20,30, vi aspetta con il suo penultimo appuntamento Domenica 10 Novembre, presso l'Auditorium del Liceo Musicale, in via Cellini. Ad esibirsi al Piano saranno Andrea Allegrini e Ilaria Costantino.

Seguirà, a fine concerto, un momento conviviale, con la degustazione di prodotti dolciari tipici, offerti da "Magia della Pasta", accompagnati da un ottimo prosecco offerto dal Ristorante "Tre Punto Zero".

Il programma della Rassegna "In Concerto" continua a sorprendere per i suoi ospiti internazionali, ricchi di talento e per la grande varietà di musiche, eseguite con strumenti antichi e originali.

"Questa Sedicesima edizione è un ennesimo viaggio musicale, con interpreti di cultura diversa dalla nostra e provenienti da diverse parti del mondo, quali: Russia, Spagna, Francia, Macedonia. Anche quest'anno alcuni Concerti della Rassegna saranno accompagnati da degustazioni, offerte da diverse aziende del nostro territorio", dichiara con entusiasmo il Maestro Luciano Pompilio, Direttore Artistico del Festival.

PROGRAMMA

M. Moszkowski da From Foreign Parts Op.23

-Russia

-Germania

-Spagna

J. Brahms Souvenirs de la Russie op.151

-Hymme national russe

-La branche

-Ne la réveille pas à l’aube

-Le rossignol

-Voi là-bas un grand village

-La tresse

A. Dvorak 2 Danze Slave

J. Brahms 2 Danze Ungheresi

BIOGRAFIE

Andrea ALLEGRINI ha studiato pianoforte con Ilaria COSTANTINO presso il Liceo Musicale "Zucchi" di Monza. Attualmente frequenta i corsi accademici del conservatorio G. Verdi di Milano sotto la guida del maestro Pietro Soraci. Si è esibito in importanti iniziative dedicate a giovani musicisti a Milano (piano city 2016, 2017, 2018 e 2019), a Firenze, Pavia, Mantova e Venezia. Nel 2018 ha ottenuto il primo premio assoluto al concorso "Clara Wieck Schumann"; il primo premio al Concorso "Città di Venezia" e, nell’ambito del progetto “Orchestre giovanili”, ha eseguito un concerto di Mozart per pianoforte ed orchestra.

Andrea è interessato inoltre alla musica vocale; dal 2017 è stato selezionato nell’Ensemble Vocale Mousikè.

Ilaria Costantino ha completato i suoi studi in Pianoforte al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, sotto la guida del M. G. Garilli. Ha frequentato diversi corsi di perfezionamento presso alcune tra le principali Accademie

Musicali in Italia ed all’estero, con i Maestri: E. Perrotta, C. Pastorelli, P. Masi, C. Butzberger, D. Rossi

Ha frequentato inoltre la Scuola di Musica di Fiesole con il M° D. De

Rosa e M. Jones; la Scuola Civica di Milano con il M° M. Baggio e C. Frosini; l’Accademia di Imola con il M° P. Masi ed alcune Masterclass tenute dal M° A. Kontarsky e dal M° A. Specchi.

Svolge un’intensa attività concertistica, suonando per le maggiori Associazioni Musicali in Italia.

Ilaria Costantino nel 2013 ha conseguito la laurea di II livello in Musica da Camera, presso il Conservatorio G. Verdi di Milano.

Svolge anche attività didattica; è infatti docente di pianoforte nelle Scuole Medie Statali, nei Licei Musicali e in scuole private di Milano e provincia.