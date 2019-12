Nella Parrocchia di San Michele la 33esima edizione della Rassegna di canti natalizi

XXXIII Rassegna Polifonica di Canti Sacri e Natalizi Chiesa Parrocchiale di S.Michele Arc. – Foggia Sabato 21 dicembre – ore 20.00 Si celebra la XXXIII Edizione della Rassegna Natalizia, dedicata, quest’anno, alla memoria del prof. Aldo de Troia, per tanti anni Presidente dell’Associazione ex Allievi e Amici del Murialdo dell’Opera S.Michele di Foggia, e ideatore nel 1987 e promotore per tanti anni della Rassegna stessa. La finalità della Rassegna che ormai fa parte delle tradizioni musicali della nostra città, fin dalla prima edizione è promuovere l’incontro amichevole fra diverse realtà corali per socializzare il patrimonio musicale, in uno spirito di cordiale cooperazione.

Non c’è nulla di più bello che essere in tanti e tutti insieme uniti nel piacere di fare musica utilizzando lo strumento musicale che in qualsiasi momento è a nostra disposizione: la voce! Partecipano alla Rassegna le seguenti formazioni corali: Coro di Voci bianche “Umberto Giordano” - Foggia Direttore: Luciano Fiore Polifonica Dauna “S.Cecilia-Padre F.Coletta” - Foggia Direttore: Giuseppina di Viesti Coro Polifonico “Jubilate Deo” - Foggia Direttore: Carmen Battiante “Coretto” Parr. San Michele Arc.- Foggia Direttori: Michele Russo e Silvia Faleo Coro Polifonico “Leonardo Murialdo” - Foggia Direttore: Antonio Forchignone L’appuntamento è per sabato 21 dicembre alle ore 20.00 nella Chiesa Parrocchiale di S.Michele Arcangelo in Foggia.