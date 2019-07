"Memorial Giorgio Russo": a San Paolo di Civitate la 7^ rassegna di arti figurative

Il 9 agosto 2019 sarà inaugurata, la 7^ edizione della rassegna di arti figurative dedicata all'artista Giorgio Russo, con lo scopo di promuovere i giovani artisti del territorio.

Giorgio Russo, nacque a San Paolo di Civitate il 17 Agosto 1914 e appena terminati gli studi elementari perdette l’udito e di conseguenza l'abilità nel linguaggio.

Potendo contare solo sul senso della vista maturò una profonda attenzione per tutto ciò che lo circondava, catturando i momenti della vita, i mestieri e i panorami della sua terra con un tratto leggero e veloce. Non avendo possibilità di realizzarsi nel suo paese natale si recò a Torino e successivamente a Roma dove ottenne un buon successo tanto le l’On.le Giulio Andreatti lo volle come amico. Noi giovani artisti della capitanata e non solo, seguiamo le orme di questo grande maestro, ma non vogliamo essere costretti ad abbandonare le nostre terre. è da qui che vogliamo far sentire la nostra voce.