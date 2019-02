La “Gente del Sud” di Mastrolonardo a Cerignola

Giovedì 28 febbraio alle ore 17,00 presso l’Auditorium dell’Itet Alighieri di Cerignola sarà ospite Raffaello Mastrolonardo per presentare la sua ultima pubblicazione “Gente del Sud: storia di una famiglia”. Il romanzo su uno sfondo storico presenta la storia della famiglia Parlante che vive e affronta gli eventi principali del XX secolo con la resilienza tipica dei meridionali. Protagonisti la famiglia Parlante e la Puglia dalla fine dell’Ottocento fino ai nostri giorni. Un appuntamento che sarà inaugurato dai saluti del Dirigente Salvatore Mininno, dalla coordinatrice del Corso serale prof.ssa Lucia Nigro e moderato dalla prof.ssa Rossella Bruno. Protagonisti saranno le classi del Corso serale dell’Itet Alighieri di Cerignola, che avranno modo di rivivere attraverso le parole dell’autore un secolo di storia, non sempre conosciuta in tutti i suoi aspetti.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e ad ingresso libero.