Trent’anni dalla Convenzione ONU, a Parcocittà arriva Raffaela Milano di Save the Children

Ci sarà anche Raffaela Milano, Direttore programmi Italia-Europa per Save the Children, al convegno “A trent’anni dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: immaginiamo il futuro”, in programma venerdì 22 novembre 2019 a Parcocittà alle ore 17, nell’ambito della Settimana dei Diritti, il calendario di appuntamenti promosso dal Centro Polivalente di Parco San Felice con il patrocinio del Comune di Foggia, Fondazione dei Monti Uniti, Polo Bibliomuseale “La Magna Capitana” di Foggia e la partecipazione di Save the Children Italia.

Le finalità del convegno saranno celebrare i 30 anni dalla divulgazione della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per poi passare ad un focus sul complesso fenomeno della povertà educativa al giorno d'oggi e sullo stato dell'arte dei progetti e delle campagne per la difesa dei diritti dei minori portati avanti da Save the Children a livello internazionale, nazionale, regionale e locale. Sinergicamente, saranno illustrate le azioni attuate e in fase di attuazione dagli enti territoriali, quali il centro polifunzionale Parcocittà per mitigare le conseguenze della povertà educativa. Trait d'union sarà la figura emblematica di Eglantyne Jebb, fondatrice di Save the Children, quale musa da cui è scaturito l'impegno profuso per i più piccoli sino ad oggi. Oltre a Raffaela Milano, che presenterà il libro “Eglantyne Jebb. Storia della rivoluzionaria che fondò Save the Children”, interverranno: Enza Delli Carri, coordinatrice Gruppo Save the Children Foggia, che terrà una relazione sui “Volontari del gruppo di Foggia”; Rita Amatore, presidente dell’Associazione L’Aquilone, capofila del progetto “L’Isola che c’è”, che parlerà dei “Diritti negati dalle povertà educative”; seguirà Agnese Curri, Referente Regionale progetti Puglia, con un intervento dal titolo “I progetti di Save the Children Puglia per la difesa dei diritti dei minori”, mentre Milena Tancredi, Responsabile “La Magna Capitana Ragazzi” di Foggia, parlerà di “Diritti alle storie”.

Gli appuntamenti in programma a Parcocittà puntano a valorizzare i percorsi formativi e didattici promuovendo il rispetto dei diritti della società civile in quanto comunità fondata sui valori dell'uguaglianza, la solidarietà e il saper stare assieme, affinché la cultura che tenga conto delle differenze sia un valore aggiunto alle relazioni umane.