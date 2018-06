Oltre 600 Vespe pronte a invadere Troia per il primo Raduno nazionale

Una lunghissima e festosa carovana di vespisti invaderà (pacificamente, si intende) la prossima domenica 24 giugno il centro storico di Troia, per visitare la Città del Rosone, insignita della Bandiera Arancione, il prezioso riconoscimento della qualità turistica attribuito dal Touring Club Italiano.

L'occasione sarà il primo raduno nazionale organizzato dal Vespa Club Lucera (oltre 60 iscritti, operativo sul territorio dal 2015), i cui numeri fanno già gongolare gli appassionati della due ruote Piaggio: saranno presenti in piazza Martiri Di Ungheria oltre 600 mezzi, per un totale di 1.000 persone circa, con Vespe immatricolate a partire dal 1946.

Sarà inoltre premiato il Vespa Club partecipante dal comune più distante (Biella, 800 km), cui si uniranno altri circa 60 Vespa Club provenienti da tutta Italia.

Una gioia per gli occhi per quanti non hanno mai smesso di amare il mito tutto italiano della Vespa, da oltre 60 anni icona sulle strade e dell'immaginario del Belpaese.