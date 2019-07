Torna a Monte Sant'Angelo il Raduno dei Suonatori di Tarantella: una tradizione che resiste

Cresce l’attesa per la IX edizione de “Il Raduno dei Suonatori di Tarantella”, in programma sabato 3 e domenica 4 Agosto 2019 nel centro storico di Monte Sant’Angelo. Suonatori, danzatori, musicisti e appassionati si ritroveranno per rivivere le emozioni e i suoni delle tradizioni del Gargano. Un vero e proprio tributo alla Tarantella del Gargano, dove i partecipanti formano una grande orchestra popolare che accompagna e supporta, con gli strumenti classici della tradizione, i veterani, maestri cantori della Tarantella. L’evento, ideato e coordinato da Peppe Totaro, leader dei Tarantula Garganica, è organizzato da Studio Uno e dall’Associazione Culturale Museca con il sostegno del Comune di Monte Sant’Angelo, di Puglia Sounds e del Parco Nazionale del Gargano.

Il Raduno oggi è un punto di riferimento per tutti i suonatori, danzatori e appassionati della tarantella garganica confermandosi come attrattore capace di seguire le radici della tradizione e al contempo aprirsi alle contaminazioni dei ritmi di altre Regioni.

Due giornate intense arricchite da diverse attività di approfondimento: visite guidate, stage di danza, laboratori musicali, workshop, spettacoli dal vivo, percorsi artistici e degustativi. Un momento quindi di dialogo e confronto tra il passato e il presente, ma anche un grande momento di valorizzazione e promozione.

Ampia la Line Up degli spettacoli dal vivo in programma nella IX edizione, molti interpreti della tradizione del Gargano, ma anche ospiti provenienti da diverse regioni.

Si parte il 3 agosto con le visite guidate, i corsi e gli stage di tarantella, a seguire l’artista Lorenzo Tomacelli con la realizzazione di una pittura estemporanea dal vivo, alle 20:30 lo scrittore meridionalista Pino Aprile presenterà il suo ultimo libro, alle 21:30 il concerto dei Cantori di San Giovanni Rotondo, gruppo storico garganico, e dei Musicanti del Piccolo Borgo, un viaggio tra le sonorità che spaziano dal Molise al basso Lazio.

Si prosegue il 4 agosto con i gruppi Le Indie di Quaggiù, che faranno rivivere l’autenticità dei canti e delle tarantelle di Sannicandro Garganico, Progetto Sanacore e le loro ritmate

tammurriate Campane, ed infine, come di consueto, la chiusura dell'evento affidata ai Tarantula Garganica e Cantori di Monte Sant’Angelo, un ensemble generazionale che fonde il patrimonio culturale delle tarantelle del Gargano con l’innovazione musicale. Inoltre, le due giornate del Raduno saranno caratterizzate anche da un “percorso degli antichi mestieri” curato da Gino Grilli, e dalla degustazione di prodotti locali a cura dell’Associazione Futsal.

“Stiamo facendo tantissimi sforzi per dare continuità e far crescere la manifestazione. Quest’anno, dopo le tre edizioni svoltesi presso l’Abbazia di Pulsano, siamo tornati nel luogo dove il tutto ebbe inizio, nella bellissima cornice del centro storico di Monte Sant’Angelo– dichiara Peppe Totaro, ideatore e coordinatore della manifestazione, che aggiunge – un grande evento culturale con più di 200 addetti ai lavori (suonatori e danzatori), che svolge l’importante compito di formazione, valorizzazione e promozione del nostro patrimonio culturale, ha bisogno di maggiore attenzione da parte degli Enti preposti, altrimenti si rischia lo stop come quello avvenuto al Carpino Folk Festival.

In ogni caso il Raduno sta resistendo a tutte le difficoltà perché tra gli obbiettivi annovera anche quello di mostrare la migliore immagine possibile di Monte Sant’Angelo che ha sempre saputo coniugare la tradizione con l’accoglienza.

PROGRAMMA COMPLETO

IX edizione il RADUNO dei SUONATORI di TARANTELLA

SABATO 3 AGOSTO

- ore 11:00 Visita Guidata presso la Basilica di San Michele Arcangelo,

a seguire VISITA nel centro storico di Monte Sant’Angelo.

- ore 13:00 *Pranzo in un ristorante convenzionato

*Il costo complessivo delle visite guidate e del pranzo è di 20,00 € a persona

(prenotazione obbligatoria entro 01/08/2019) Info e prenotazioni: 3402280861 - 0884562992

(CHIOSTRO DELLE CLARISSE | Piazza De Galganis)

- ore 18:00 LABORATORIO DI CHITARRA BATTENTE | le tre suonate di Carpino a cura di Pio Gravina.

- ore 19:00 stage di danza | Tarantella di San Giovanni Rotondo a cura di Antonio Pio Steduto e Michele Rinaldi.

A seguire PITTURA ESTEMPORANEA DAL VIVO a cura dell’artista Lorenzo Tomacelli.

- ore 20:30 Pino Aprile (scrittore) presentazione libro “Il potere dei vinti” | introduce l’Avv. Giuseppe Mazzamurro.

Degustazione di piatti tipici garganici (Largo Dauno) a cura dell'Associazione Futsal

Percorso degli antichi mestieri (centro storico) a cura di Gino Grilli

CONCERTI (Largo Dauno)

ore 22:00 CANTORI DI SAN GIOVANNI ROTONDO (Puglia)

ore 22:30 I MUSICANTI DEL PICCOLO BORGO (Molise | basso Lazio)

domenica 4 agosto

- ore 11:30 VISITA GUIDATA presso il Museo Arti e Tradizioni Popolari di Monte Sant’Angelo.

- ore 13:00 *Pranzo in un ristorante convenzionato

*Il costo complessivo delle visite guidate e del pranzo è di 20,00 € a persona

(prenotazione obbligatoria entro 01/08/2019) Info e prenotazioni: 3402280861 - 0884562992

(CHIOSTRO DELLE CLARISSE | Piazza De Galganis)

- ore 16:30 LABORATORIO DI COSTRUZIONE della chitarra battente.

Mostra dell’artigianato musicale garganico a cura di Carmine Cipriani e Angelo Frascaria.

- ore 17:15 STAGE DI DANZA | Tarantella di Carpino a cura di Rosario Nido.

- ore 18:00 laboratorio di Tammurriata | a cura di Maria Piscopo.

- ore 18:45 WORKSHOP di danza | tarantella di Monte Sant’Angelo a cura del gruppo La Pacchianella.

(Piazza De Galganis)

- ore 19:30 RADUNO | Ritrovo suonatori e danzatori per suonata di saluto.

A seguire Workshop “le Tarantelle del Gargano” a cura dei gruppi partecipanti.



Degustazione di piatti tipici garganici (Largo Dauno) a cura dell'Associazione Futsal

Percorso degli antichi mestieri (centro storico) a cura di Gino Grilli

CONCERTI (Largo Dauno)

ore 21:30 LE INDIE DI QUAGGIU’ (Puglia)

ore 22:00 PROGETTO SANACORE (Campania)

ore 22:30 TARANTULA GARGANICA (Puglia)

CANTORI DI MONTE SANT'ANGELO (Puglia)