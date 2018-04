A Sant'Agata la parata degli 'Angels on the road': il 5° raduno delle Harley tra ospiti d'onore e gemellaggi

Ci sarà anche il Capitano dei Carabinieri nella fiction “Don Matteo” Maria Chiara Giannetta, attrice di origini santagatesi, come testimonial dell'evento 'Angels on the road', gli angeli della strada attesi a Sant'Agata di Puglia i prossimi 28 e 29 aprile.

Musica, gemellaggi internazionali, parate e passeggiate panoramiche e una passione indescrivibile per le due ruote sono gli ingredienti di successo di questo evento, organizzato da due bikers di Sant'Agata di Puglia: Rocco e Giusy Carrillo.

Evento clou di questa quinta edizione, in prossimità del ponte del 1 maggio, è la presenza della delegazione “Bikers di Giordania”, con cui le delegazioni italiane instaureranno un gemellaggio. Quest'anno il motoraduno, all'insegna dei valori della sicurezza stradale, è dedicato alle Ladies Bikers e ai Bikers Juniors, segno che la passione per le moto non ha età e non è affatto, come si potrebbe pensare, un interesse esclusivamente maschile.

Si parte sabato 28 alle ore 19 in Piazza XX Settembre a Sant'Agata, con la cerimonia delle Bandiere: della Monarchia di Giordania, degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana e i saluti del Sindaco di Sant'Agata di Puglia. A seguire, l'atteso gemellaggio dei Chapter Italia con i Chapter di Giordania e tanta musica.

Domenica 29 aprile, i bikers si avvieranno per una parata motociclistica, che percorrerà il percorso panoramico del Belvedere di Sant'Agata. Nel pomeriggio, l'evento si concluderà con le premiazioni di Lady Biker, Lady Zavorrina, Nonno Biker, Lady Tatuaggio, alla coppia di biker e molto altro.

Chiusura con l'attesissimo concerto rock dei Black Mamba.