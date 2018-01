Tutti a raccolta: teatro e Letteratura per stimolare i bambini ad aiutare i coetanei meno fortunati

Sensibilizzare attraverso l’arte teatrale, la letteratura e la poesia i piccoli verso i loro coetanei meno fortunati è questo l’obiettivo della Settimana della Befana. Il tema di quest’anno è l’Epifania (= manifestazione) come solidarietà, amicizia e fratellanza.

Parte il 2 Gennaio, per le bambine e i bambini di Foggia, da un’idea dell’artista Daniela d’Elia, in arte la Dottora Fantasia, presso la Pinacoteca 900. Fino al 5 gennaio con la Piccola Compagnia Impertinente e con le librerie Ubik, RioBo e la Borsa di Tappeto i bambini saranno impegnati nel preparare la grande festa del 6 gennaio, intorno all’Albero del cuore, opera realizzata da Daniela d’Elia, dove saranno i giocattoli e i libri donati durante la raccolta organizzata la mattina in Pinacoteca.

Promotore dell’iniziativa l’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia che insieme alle imprese private e culturali si sono prodigate per rendere speciale l’arrivo della Befana. Hanno accolto l’invito la Pasticceria Moffa, il Laboratorio di Felicità e Sweet Lab che parteciperanno con alcune loro prelibatezze.

Per il coinvolgimento dei piccoli meno fortunati sono stati contattati i referenti della Camera minorile di Capitanata, della Caritas, dell’Istituto Suore Pie Operaie di San Giuseppe e quelli dell’Area educativa del Carcere di Foggia.