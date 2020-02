Musica Civica: a Foggia lo scienziato foggiano Giuseppe Querques e il concerto dedicato a Max Bruch

Rende omaggio e attenzione non solo all’udito, ma anche alla vista, il quinto appuntamento dell’undicesima edizione della rassegna Musica Civica, che avrà luogo domenica 1° marzo al teatro “Umberto Giordano” (porta ore 17.30, inizio ore 18).

La prima parte dello spettacolo vedrà protagonista il medico e ricercatore foggiano Giuseppe Querques, famoso a livello internazionale per le sue ricerche sulle maculopatie, i disturbi della vista, ereditari o acquisiti, che colpiscono tante persone, soprattutto in età matura. Il dottor Querques, docente universitario e studioso che porta in tutto il mondo i risultati delle sue ricerche, parlerà dello stato dell’arte per quel che riguarda la prevenzione, la diagnosi e la cura di questo diffuso disturbo.

A seguire “Max Bruch: l’ultimo dei romantici”, omaggio al compositore tedesco nel centenario della morte. L’Orchestra sinfonica di Lecce e del Salento, diretta da Filippo Arlia, si avvarrà per l’occasione del M° Dino De Palma alla viola e di due straordinari violinisti russi, Ksenia Milas e Oleksandr Semchuk.

In programma la celeberrima Ouverture Le Ebridi, di Felix Mendelsshon, nota altresì come La grotta di Fingal. A seguire l’opera più famosa di Bruch, il Concerto n.1 in sol minore per violino e orchestra, interpretato da Ksenia Milas. Subito dopo Navarra di Pablo de Sarasate, pezzo di estremo virtuosismo, che richiede due solisti dalla tecnica formidabile, quali sono appunto la stessa Milas e Oleksandr Semchuk.

A conclusione, un altro brano di Bruch, il Doppio concerto per violino, viola e orchestra, eseguito da Semchuck al violino e Dino De Palma alla viola, entrambi accompagnati dall’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento. Una serata imperdibile sia per il suo interesse scientifico-divulgativo, sia per la qualità e il pregio dell’offerta musicale.

I biglietti dello spettacolo sono in vendita presso il botteghino del teatro Giordano domenica 1 marzo dalle ore 17.00 alle ore 17.45 (costo variabile da 10 a 15 euro a seconda dell’ordine di posto). I biglietti possono anche essere prenotati contattando il numero 328 1588160.

