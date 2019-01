"Quella lunga strada chiamata blues": un 'Historical concert' a Manfredonia

"Quella lunga strada chiamata blues" è il titolo del Historical-concert a cura del Jelly Roll Blues Duo organizzato da Progetti Futuri presso il proprio Hub di innovazione culturale, e in programma domenica 17 febbraio alle 18.30 (Contributo di ingresso 6 € incluso degustazione di vini locali)



Progetti Futuri

Traversa dei Baroni Cessa 8, Manfredonia (FG)

I Jelly Roll Blues Duo si formano dall’incontro del chitarrista, banjoista e cantante Alex Nespoli e del clarinettista, armonicista e direttore d’orchestra Luigi De Luca, in arte Luigi Rodio.



Durante la serata si #suona e si parla di Blues, si entra in sintonia con ambienti, spazi, tempi. La voglia di esternare questa passione ha dato vita a questo concerto sulla musica blues e afroamericana che tanto ha contribuito non solo alla nascita e allo sviluppo di altri generi musicali, ma che ha rappresentato un’intera epoca storica.