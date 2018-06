Torna il QuattroMuraVive festival: due grandi band e un rapper di scena a Motta Montecorvino

Sabato 30 Giugno 2018 a Motta Montecorvino, come ogni anno, torna il QMV FolkFestival.

Festival nato per il recupero delle tradizioni e del territorio. E anche quest’anno il territorio farà da padrone con il cammino nel Bosco di Cielo Scritto a Monte Sambuco.

Un impegno per la riscoperta del patrimonio naturalistico dei Monti Dauni.

Organizzato e curato dai ragazzi dell’ass., con la presenza di un Botanico Naturalista, prevede il cammino al mattino del 30 giugno con arrivo a Monte Sambuco per poi pranzare con tutti i “camminanti” a base di prodotti dei Monti Dauni.

Nel pomeriggio ci sarà il contest fotografico aperto a chiunque abbia la passione per la fotografia, i partecipanti dovranno fotografare Motta Montecorvino e il suo centro storico da angolazioni mai viste e sperate.

E a seguire sempre nella stessa location, alle ore 20.00, ci sarà la Sagra della Salsiccia (Salsiccia della Macelleria D’Onofrio di Motta Montecorvino) con altri stand gastronomici e di artigianato.

E a conclusione del Festival, alle 21.00, ci saranno i concerti degli Unza Unza Band e a seguire i Sancto Ianne e Shark Emcee.

Nell’ambito dei due Live comunicheremo i vincitori del Premio “Vittorio Ieronimo” che sarà assegnato a personaggio o a ass./eventi che hanno lavorato con la cultura per la conoscenza del nostro territorio attraverso la musica, la letteratura, la scrittura, la poesia e la cinematografia.

Per tutte le info e le iscrizioni al Contest Fografico (iscrizione gratuita) e al Cammino di Cielo Scritto (quota di partecipazione) seguite l’Ass. QuattroMuraVive su FaceBook e su Instagram dove troverete tutti i contatti. Venite, sarete nostri ospiti. Venite per condividere, per divertirvi con noi, venite per gioire.