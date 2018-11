Da Deliceto e Celle di San Vito parte ‘Puglia per tutti’, viaggi ed escursioni a misura di disabile

Permettere a chi viaggia con disabilità, non solo motoria ma anche sensoriale, di qualsiasi età, di poter vivere al meglio la propria vacanza in Puglia. In modo organizzato e totalmente gratuito. Sembra un piccolo, grande sogno, invece è pura realtà. Ed è, soprattutto, in procinto di partire: sabato 17 e domenica 18 novembre, infatti, avrà luogo il primo week-end Puglia Per Tutti, organizzato da Puglia Senza Ostacoli come esito del progetto regionale InPuglia365, finalizzato alla valorizzazione del territorio pugliese e del suo patrimonio diffuso, materiale e immateriale. Viaggi organizzati, visite guidate, escursioni, laboratori e momenti di condivisione, tra piatti tipici e folklore locale: è quanto destinato alle persone diversamente abili, e loro accompagnatori, che vorranno partecipare al primo di ben quattro fine-settimana in alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Foggia. Prime due tappe, Deliceto (sabato 17 novembre) e Celle San Vito (domenica 18 novembre): dalle ore 9 sino alle ore 15, ben due giornate da vivere immersi in due centri dei Monti Dauni tra i più ricchi di storia e tradizioni, con possibilità di partenza in bus da Troia e pernottamento nei B&B convenzionati. Nello specifico, il programma di questa prima due-giorni prevede: nella cittadina di Deliceto, visita in masseria didattica, visita nella stalla con gli animali, laboratorio pratico sulla produzione dei formaggi e pranzo tipico; nel comune di Celle di san vito, visita del borgo e del museo della civiltà, laboratorio pratico di pasta fresca e pranzo tipico.

Cultura, natura, gusto: sono queste le tre linee guida, in piena attuazione del Piano Strategico Regionale del Turismo “Puglia365”, che verranno riproposte anche in occasione dei prossimi week-end in programma, ancora una volta in alcuni dei comuni più belli di Capitanata. A dicembre, infatti, il 15 e 16, si parte per Orsara di Puglia e Bovino, per poi tornare “on the road” nel nuovo anno, prima a Troia, sabato 26 e domenica 27 gennaio, e infine a Manfredonia e a Lucera, rispettivamente il 23 e il 24 febbraio. Lo scopo di Puglia Per Tutti rispecchia e dà concretezza alla stessa mission di Puglia Senza Ostacoli: rimuovere ogni barriera di accesso per i luoghi, i territori, la storia e la cultura di Puglia e andando così incontro alle persone con disabilità, pianificando l'esperienza di viaggio con informazioni aggiornate e affidabili, strutture testate, siti accessibili, esperienze dirette e guide specializzate sul territorio, avvalendosi di operatori tutti rigorosamente 100% pugliesi. Puglia Senza Ostacoli, infine, vuole essere un punto di riferimento valido e oggettivo per la prenotazione di tutti i servizi necessari a chi decide di intraprendere un viaggio in Puglia, nel pieno rispetto di un turismo accessibile a tutti: dalle strutture ricettive ai noleggi bus, dalle guide turistiche agli eventi, dai musei ai ristoranti sino ai luoghi di ritrovo (www.pugliasenzaostacoli.it; info e prenotazioni: 349.8305477 - 349.2659603; info@pugliasenzaostacoli.it;)​.