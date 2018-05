Al Cineporto la proiezione del documentario ‘Sensibile’

Si terrà lunedì 7 maggio alle 21, presso il Cineporto di Foggia in via S. Severo, la proiezione del documentario "Sensibile" del regista forlivese Alessandro Quadretti, cui ha contribuito anche l'Associazione "ElettrosmogVolturino".

Il documentario racconta le storie di chi soffre di sensibilità chimica multipla ed elettrosensibilità da esposizione ad antenne radiotrasmittenti, cellulari, wi-fi. Malattie ambientali del nuovo millennio.

Selezionato in concorso al FICA, importante festival brasiliano a tematica ambientale Il film è in programma tra aprile e maggio in una ventina di città italiane.