La musica accende l'estate garganica: tutto pronto per il 'Vieste Summer Festival'

Un altro grande evento animerà l'estate di Vieste. Dopo “Battiti Live” organizzato da Radio Norba, nella location garganica un secondo festival divertirà la piazza, sarà il “Vieste Summer Festival”.

Il 12 agosto nella cittadina di Cristalda e Pizzomunno si svolgerà una serata a ritmo delle hit dell'estate, da Baby K a J-Ax, passando per Giusy Ferreri, Fred de Palma, Ozuna, Daddy Yankee e tanti altri artisti che timbreranno l'estate 2019 dal punto di vista musicale.

LINE-UP. Per questa edizione lo special guest dell'evento sarà il rapper Luchè, reduce da uno degli album più ascoltati del 2019, nato da una collaborazione con Sfera Ebbasta per il pezzo "Stamm Fort". Inoltre ha introdotto nel mercato editoriale il suo primi libro intitolato "Il giorno dopo". Oltre all'artista hip hop napoletano ci sarà anche il talento Golier. È uno dei giovani più promettenti della scena musicale italiana, hitmaker di canzoni come "Giro per Secondigliano", "Queen", "Como Te ft. Emis Killa" e vari brani.

Il programma vedrà le esibizioni di: Radionorba's djs, Dasko el Ninõ, Rhyme, Silver Nana, GMN, SerKey, Geolier, Hasta el amanecer format reggaeton , Luchè con Potere Summer Tour, Gabriel dj & Antoine dj e Frank C. Dj. I biglietti potranno essere acquistati dal proprio PR di fiducia in tutta la provincia o, in alternativa, sul circuito CiaoTickets, dove per effettuare il pagamento del tagliando potrà essere utilizzato il bonus 18App. Altra soluzione è contattare il numero 346 6240157.