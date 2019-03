Programma Sistema ITS Puglia, Apulia Digital Maker lancia la quarta tappa a Foggia. Doppio appuntamento al Cineporto

Con lo schema ormai consolidato del doppio appuntamento – al mattino destinato alle scuole, al pomeriggio al segmento delle aziende – il tour avviato con successo su tutto il territorio regionale attraverso il lavoro delle sei fondazioni ITS prosegue. Lunedì 18 marzo toccherà a Foggia dove, nella sede del Cineporto, si snoderanno gli appuntamenti del programma. Il Sistema delle sei Fondazioni ITS della Regione Puglia, con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione ed “ARTI” – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia, ha reso possibile una rete strutturata di attività comuni attraverso un’organizzazione coordinata e unitaria, finalizzata alla conoscenza delle reali opportunità che questo sistema formativo di Alta specializzazione offre ai giovani.

Programma

EVENTO PER DOCENTI E DIRIGENTI

Ore 9 Apertura lavori

Saluti rappresentanti Regione Puglia e USR Puglia: Maria Aida Tatiana Episcopo, Dirigente USR Puglia, Ufficio V – A.T. Foggia, Euclide Della Vista, Presidente ITS APULIA DIGITAL MAKER

Valentina Scala, Direttore ITS APULIA DIGITAL MAKER

Ore 9.30 Il canale formativo ITS

Valentina Scuccimarra, Responsabile comunicazione e orientamento ITS APULIA DIGITAL MAKER

Ore 10 Promozione della cultura tecnico-scientifica

Ing. Raffaella MENCONI, SCE Italy - SIEMENS Cooperates with Education

Ore 10.30 Orientamento professionale: approcci e metodologie

Dott.ssa Simonetta Parente, Referente Anpal Servizi Calabria e Puglia della Linea ITS e Università del Programma nazionale 2017-2020

Ore 11 Testimonianze di Studenti ed Aziende partner degli ITS pugliesi

Ore 11.30 Pausa caffè

Ore 11.45 Gruppi di Lavoro/Tavoli tematici:

Alternanza Scuola-Lavoro, ovvero come può l’ITS supportale le scuole nella realizzazione di tali percorsi. Moderatori Angelo Silvestri, responsabile Anpal Unità Operativa Regione Puglia della Divisione Transizioni e Domizio Paolone, referente Anpal Rete Attori del MdL della Divisione Transizioni Industria 4.0, ovvero l’importanza delle competenze 4.0 e la collaborazione per raggiungere un livello elevato. Moderatore Vincenzo Notaristefano, esperto di Corporate Innovation - CEO IDENTIKEAT Misure di accompagnamento al lavoro, ovvero attività da avviare già all’interno dei percorsi scolastici. Moderatore Erasmo Di Giorgio, referente Orientamento lavoro e professioni CCIAA Foggia

Ore 12.45 Report dei gruppi di lavoro

Ore 13.15 Chiusura dei lavori

EVENTO PER LE AZIENDE

Ore 15 Apertura Lavori

Saluti rappresentanti Regione Puglia e USR Puglia

Euclide Della Vista, Presidente ITS APULIA DIGITAL MAKER

Valentina Scala, Direttore ITS APULIA DIGITAL MAKER

Ore 15.30 Il canale formativo ITS

Valentina Scuccimarra, Responsabile comunicazione e orientamento ITS APULIA DIGITAL MAKER

Ore 16 Formazione professionalizzante e Imprese: una integrazione indispensabile

Dott. Stefano Marastoni, Responsabile area politiche per il trasferimento tecnologico ARTI Puglia

Dott.ssa Angela Paparella, Responsabile Sviluppo Organizzativo EXPRIVIA SpA

Ore 16.30 Pausa caffè

ore 16.45 Tavola Rotonda: L’esperienza delle Aziende all’interno dei 6 ITS pugliesi

Ore 17.30 ITS ed Alto Apprendistato

Dott.ssa Simonetta Parente, referente Anpal Servizi Calabria e Puglia della Linea ITS e Università del Programma nazionale 2017-2020

Ore 18 Chiusura lavori

All’indomani della pubblicazione degli sconvolgenti dati sulla disoccupazione nel Sud Italia che, nonostante la ripresa registrata nelle ultime statistiche si attesta a oltre il 19,4%, il triplo di quella del Nord e il doppio di quella del centro Italia, gli ITS con il loro altissimo placement, sono una risposta incoraggiante e la strada migliore per il futuro lavorativo dei nostri giovani.

