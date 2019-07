il programma della seconda giornata di “Mille di queste notti” in riva al lago dedicata a grandi e piccini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’uomo che coltivava la terra dove non c‘era, la piazza delle pernacchie, il canto delle raccoglitrici di olive, la magia del pane fatto in casa, il pianoforte del comandante. Saranno i “Racconti personali”, un piccolo viaggio itinerante tra le storie del lago” - realizzati in collaborazione con l’Associazione teatrale “La Castagnola” - ad aprire, mercoledì 31 luglio a partire dalle 19.00, la seconda giornata di “Mille di queste notti 2019” nell’Anfiteatro del Grano allestito presso l’ex Idroscalo Ivo Monti sul Lago di Varano. Il coro di voci, che mescolerà i ricordi e i sogni dei vecchi e nuovi abitanti, sarà composto da Michele Petrarca, Rosa Ognissanto, Domenico Di Miscia e Palma Stefanìa. A seguire l’aperitivo contadino che permetterà di incontrare i saperi e i sapori della nostra terra, perché anche il cibo - come la musica, la danza e il teatro - è un’arte. Alle 20.45 spazio alla danza aerea e al teatro acrobatico con “Sulla luna” di e con Valentina Franchino, uno spettacolo capace di incantare e far ridere i piccoli spettatori e di far riflettere con leggerezza gli adulti. Attraverso eteree fughe dalla realtà e comicità in volo, la Franchino racconterà la storia di una donna/bambina che si ostina a vivere la vita che vuole e non quella che la società le dice che dovrebbe vivere, fino a guardare stupita dalla luna le figurine tutte uguali laggiù in basso chiedendosi se sono felici. Alle 21.15 si torna sulla terra con lo Street Food delle nonne, a cura delle nonne di Cagnano Varano che affiancheranno lo chef Mario Falco nella preparazione e nella narrazione dei prodotti “a chilometro vero”. La seconda giornata di “Mille di queste notti 2019” si chiuderà con il concerto teatrale “Schiaccianoci Swing” della Compagnia Bottega degli Apocrifi. Dopo aver incantato i teatri di tutta Italia, aver fatto tappa al Napoli Teatro Festival e pronto a volare in Portogallo al Festival Està aquì en Ocio, lo spettacolo di Stefania Marrone e Cosimo Severo, liberamente ispirato a Hoffmann e Tchaikovsky, catturerà grandi e piccoli. Come si entra in un mondo magico? Come se ne esce? Come faccio a sapere quando un sogno è davvero finito? E, soprattutto, quand’è che i sogni diventano realtà? A queste domande gli attori musicisti di “Schiaccianoci Swing” provano a rispondere assieme a chi accetta di giocare con loro il gioco del teatro. Arrangiamenti da Tchaikovsky Fabio Trimigno; musiche originali Celestino Telera, Michele Lorenzo Telera, Fabio Trimigno; con Alessandra Ardito (batteria e fisarmonica), Celestino Telera (chitarra elettrica), Michele Telera (contrabbasso, percussioni), Fabio Trimigno (violino); quinto uomo in scena Luca Pompilio; regia, scene e luci Cosimo Severo. “Mille di queste notti” è un progetto composito ideato da Bottega degli Apocrifi e Vazapp. Direzione artistica Cosimo Severo e Stefania Marrone. Ideazione spazi e comunicazione a cura di Terra Terra Soc. Cooperativa. Installazioni artistiche e interventi sul lago di Francesco Petrone e Santo Alessandro Badolato. Staff tecnico e realizzazione tecnica a cura di Mottola Solutions. “Shakespeare ai contadini” è sostenuto dalla Regione Puglia tramite l’Avviso a presentare iniziative riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche. FSC – Fondo Sviluppo e Coesione 201472020 – Patto per la Puglia. Per partecipare a “Mille di Queste Notti 2019” acquista qui i tuoi tickets: http://bit.ly/2JIpGiO Info e prenotazioni: 0884.532829 – 335.244843 | bottegadegliapocrifi@gmail.com Ingresso spettacoli intera serata + aperitivo € 15,00 Ingresso spettacoli intera serata under 12 + aperitivo € 11.00 SERVIZIO BUS NAVETTA DALLA CITTÀ DI FOGGIA, MANFREDONIA, SAN GIOVANNI ROTONDO, SAN MARCO IL LAMIS € 6,00