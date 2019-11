San Severo celebra la giornata della gentilezza: "Le buone maniere salveranno il mondo!"

Una giornata dedicata alla gentilezza (e a ricordarci quanto le buone maniere siano importanti). E' quella organizzata dal Comune di San Severo, che il prossimo 13 novembre aderirà alla Giornata Mondiale della Gentilezza coinvolgendo la cittadinanza in una serie di eventi in città.

"La gentilezza è un’attitudine che tutti possediamo ma, purtroppo, la usiamo molto poco. Può sembrare strano indire una giornata mondiale per ricordarci di essere gentili, o per farci riflettere sull’importanza di un gesto, eppure le buone maniere possono salvare il mondo al giorno d’oggi", spiegano dal Comune. Il programma della giornata prevede, alle 10.30, l'incontro con le scuole cittadine (accoglienza a Palazzo Celestini di alcune scolaresche con la partecipazione del sindaco Francesco Miglio, Celeste Iacovino assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione e Arcangela de Vivo, Ambasciatrice alla gentilezza). Nel corso della mattinata nelle scuole aderenti si svolgeranno attività sul tema della “Gentilezza”. Visita di un'equipe IAA presso alcune scolaresche con cani di piccola taglia per stimolare l'amore verso gli animali.

Alle 18:30, in piazza Municipio, animazione con vari gruppi sportivi. Prenderanno parte alla serata: Intrepida Volley di Lucia Ercolino; Pattinaggio a rotelle a cura dell’Urban playground di Pino Vetritti; Scuola tennis di Roberto Mariantoni; Pro. Git sport San Severo di Martino Pistillo; “Assalti” di scherma a cura di Nino Bucci e Carmen Fiano. Caldarroste e abbracci gratuiti, a cura del gruppo scout San Severo 1. Sempre alle 18:30, ma in piazza de Cicco, caldarroste e abbracci gratuiti, a cura del gruppo scout San Severo 3. Gentilezza è anche solidarietà: stringiamoci attorno alla “Città dei Colori”.

Contemporaneamente, in piazza Incoronazione, 'La gentilezza per Platone' con i Giovani Democratici di San Severo. Ore 19:00, in piazza Carmine presso Al Gatta e Tàzzë e bbucchèrë, flash-mob a cura del Gruppo Danza Sportiva International Team di Katya Palma, della scuola di ballo Happy Dance 2 di Giusi Sarto, dei ragazzi dell'Oratorio don Bosco e dell'Epicentro Giovanile. Al Centro Commerciale Conad, alle 19, flash-mob a cura di Bohemien ballet di Ginevra Salvato. Infine, alle ore 20:00, saluti e “abbracci”: brevi relazioni sul significato della festa della gentilezza sorseggiando un aperitivo, offerto dal Centro Commerciale Conad.

Interverranno: avv. Francesco Miglio Sindaco della Città; avv. Celeste Iacovino Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione; dott.ssa Simona Venditti Assessore ai Servizi Sociali; dott.ssa Arcangela de Vivo Ambasciatrice alla gentilezza. Alle 21:00, al Caffè tra le righe-Spazio Off 2.0, aperitivo con letture sulla gentilezza. Durante la giornata i negozi aderenti alla giornata esporranno locandine che richiamano ai temi della gentilezza e offriranno caramelle e abbracci. "ColtiviAmo la Gentilezza. Ogni luogo è ideale per praticarla: in ufficio, al lavoro, nelle scuole, per la strada... Concedetevi di sorridere a chi incontrate e vedrete che sarete ricambiati!"