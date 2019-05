Sport e prevenzione camminano insieme: l'esercito rosa di "Correre Donna" torna a colorare Parco San Felice

L’ormai consueta manifestazione primaverile “Correre Donna” è giunta alla sua settima edizione. La camminata sportiva dedicata alle donne capaci di mettersi in gioco tornerà per strada domenica 5 maggio, alle 9:30, a Parco San Felice, a Foggia.

L’idea

L’evento, nato dalla volontà di un gruppo di amici appartenenti ai “Runners” per onorare la battaglia che una di loro sostenne quando fu colpita da un tumore al seno, è diventato una medicina per tutte quelle persone che ogni giorno decidono di combattere e di vivere appieno la propria vita. L’associazione Runners Parco San Felice (organizzatrice dell’evento), ha infatti lo scopo di divulgare l’importanza dello sport e della corsa in particolare come forma di reazione e resilienza. Quando tutto ci appare difficile, la resilienza ci dà la capacità di far fronte agli ostacoli che la vita ci pone davanti, donandoci forza vitale e mantenendoci attivi e sensibili alle cose positive che la vita ci offre.

La giornata

L’incontro con i vari partecipanti è previsto alle 9:30 nel piazzale dell'anfiteatro di Parcocittà, dove le atlete incontreranno associazioni e sponsor che allestiranno nella struttura tavolini e materiale pubblicitario. Dopo un breve riscaldamento con lo yoga della risata, si partirà alle ore 10 con la camminata sportiva non competitiva a passo libero. Si faranno cinque giri intorno al perimetro di Parco San Felice per un totale di cinque km. Il percorso sarà interamente sorvegliato dal servizio d'ordine.

Post gara

Al termine della camminata, nell’anfiteatro di Parcocittà si svolgeranno balli, yoga della risata, ristoro e tanto altro ancora. Quest’anno le atlete saranno le vere protagoniste e non più semplici spettatrici. A fine giornata verranno estratti i premi della lotteria. Il ricavato sarà interamente devoluto all'associazione AIL contro le leucemie.

Le iscrizioni

Le donne che intendono partecipare a questa manifestazione potranno iscriversi presso Parcocittà nelle ore di apertura del Parco oppure presso “La Differenza Acconciatori” di via Ciampitti 101 ( 1° trav. viale Colombo dietro l'ex INAM). Alle prime 200 iscritte verrà regalata una maglietta rosa da indossare durante la camminata.

L’associazione

Nasce nel 2013 con il solo scopo di aggregare quante più persone possibili al podismo amatoriale. “Ci definiamo volontari dello sport e in particolare della corsa e della camminata – commenta la presidente dei Runners, Anna Paola Improta - il nostro luogo preferito è proprio il Parco San Felice, da qui la volontà di attribuire il suo nome alla nostra associazione. Ma le attività finora fatte non si fermano alla sola organizzazione di “Correre Donna” - aggiunge - ma si svolgono tutto l'anno con gli appuntamenti settimanali di camminata, di ginnastica posturale e, per alcune domeniche, di camminata fuori città. Per noi lo sport è movimento ma anche aggregazione e proprio per questo ogni occasione è buona per sentirci più uniti anche grazie ad attività che potrebbero sembrare lontane dallo sport ma che invece sono vicine alla nostra idea di socializzazione”. L’ASD Runners Parco San Felice conta oggi 50 soci: donne e uomini per i quali lo sport è sì aggregazione, ma anche tanta forza come quella che tempra il corpo e la mente delle tante persone che lo praticano.

Il convegno

A sostegno di questa manifestazione l’ASD Runners Parco San Felice terrà a Parcocittà il prossimo venerdì 3 maggio, alle ore 19.30, un incontro dal titolo “Correre o camminare, l’importante è farlo bene”. Tra i relatori, l’istruttore di ginnastica posturale Emanuele Mascaro che tratterà dei benefici fisici e psicologici della corsa e della camminata, e il dr. Franco Ruotolo che parlerà della giusta scelta legata alla scarpa per correre e camminare. L’incontro è aperto a tutti.