Al via il Progetto "Svoltare", corsi gratuiti di formazione a Foggia

Riparte la formazione delle sentinelle sul territorio per contrastare e prevenire la violenza sulle donne. Prosegue il dialogo e il coinvolgimento dei territori e degli ordini professionali interessati ai corsi di formazione accreditati dall’ordine degli assistenti sociali e pedagogisti e attestati dall’Università degli studi di Foggia.

Le sentinelle formate sono già più di 200, ma si può fare di più. Il Corso si svolgerà nei giorni 4-6-8-13-15 Giugno dalle ore 9.00 presso la Sede dell’Ordine dei Medici di Foggia, in via Acquaviva, 49. Chiunque può contribuire a contrastare il fenomeno della violenza su donne e minori diventando sentinella del proprio territorio, cioè diventando custode vigile e consapevole. Partner dell’iniziativa nell’ambito del Progetto SVOLTARE (Superare la Violenza attraverso Orientamento Lavoro Tutela Autonomia Ricostruzione dell'Essere), oltre a Impegno Donna, associazione di volontariato attiva da 22 anni in Capitanata e capofila, Arci Comitato Provinciale Di Foggia con ARCI DONNA di San Severo, AdV Viola Dauna di Foggia, AdV Oro tra le mani di San Nicandro Garganico, Impresa Sociale Società Coop. Cantieri di innovazione sociale di S. Giovanni Rotondo, Università degli Studi Di Foggia, Ambito Territoriale di San Marco in Lamis, Comune di San Giovanni Rotondo, Comune di San Nicandro Garganico, Comune di San Severo.

Posso essere sentinelle (e quindi partecipare al corso di formazione) i soggetti pubblici e privati (medici di famiglia, pediatri di libera scelta, ginecologi, strutture sanitarie o sociosanitarie, servizi sociali, associazioni femminili, parrocchie, gruppi studenteschi, forze dell’ordine, insegnanti, centri d’ascolto e altri), che vengono a contatto più facilmente con donne, minori e famiglie a rischio. Formarsi può salvare la vita. Per informazioni e iscrizioni progettosvoltare@gmail.com mob. 3484044545